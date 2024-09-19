Способность властей РФ эффективно обеспечить внутреннюю безопасность уже больше подвергается сомнению – ISW

Накануне у головного офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба.
Неудачное вооруженное нападение на крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries в Москве подчеркивает хрупкость внутренней стабильности в России.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики привели заявление прессслужбы компании, которая накануне сообщила, что Владислав Бакальчук, соучредитель Wildberries и бывший муж соучредителя компании Татьяны Бакальчук, вместе с 20-30 вооруженными сообщниками совершили одновременные вооруженные нападения на два офиса Wildberries в Москве. Российские правоохранительные органы перекрыли прилегающую к офисам территорию и позже задержали 28 человек, причастных к нападению, хотя нападавшие застрелили по меньшей мере двух охранников Wildberries и ранили еще двух человек до того, как они были задержаны.
"Российские власти пытались позиционировать себя как принимающие меры для решения проблем внутренней безопасности после теракта в "Крокус Сити Холи" в марте 2024 года и стрельбы в Республике Дагестан в июне 2024 года, хотя этот неудачный, но хорошо спланированный штурм в Москве ставит под сомнение существование и эффективность каких-либо таких усилий и особенно освещает уязвимые места в аппарате безопасности в столичном ядре России", — отметили в заявлении.
Напомним, в ISW оценили последствия ударов по российским складам в Торопке Тверской области.
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