"Способны уничтожить человечество": мир находится на пороге Третьей мировой – Киссинджер

Один из самых влиятельных геостратегов США рассказал, что ждет нас в будущем. Спойлер – может быть еще хуже.

Бывший госсекретарь США (1973-1977), политолог, один из самых влиятельных геостратегов Соединенных Штатов Генри Киссинджер предупредил, что человечество находится на пороге Третьей мировой войны.

Об этом он сказал в интервью The Economist.

Журналисты отметили, что 99-летнему дипломату тяжело ходить, но разум у него остается острым, как игла.

Ситуация, как в канун Первой мировой

Киссинджер обеспокоен обострением конкуренции между Китаем и Соединенными Штатами.

По его словам, в мире баланс сил и технологическая основа ведения войны меняются настолько, что большие страны не имеют ни одного устоявшегося принципа, на основе которого они могли бы установить порядок. Если это не будет найдено, они могут прибегнуть к силе.

"Мы находимся в классической ситуации, как перед Первой мировой войной, когда ни одна из сторон не хочет значительных политических уступок и в которой любое нарушение равновесия может привести к катастрофическим последствиям", – говорит политолог.

Судьба человечества – в руках Пекина и Вашингтона.

По его мнению, судьба человечества зависит от того, смогут ли найти общий язык Америка и Китай. Киссинджер считает, что у стран еще пять-десять лет, чтобы найти способ договориться. Дальше будет сложнее.

"Они (в Китае – Ред.) хотят быть могущественными. Они не стремятся к мировому господству в гитлеровском понимании", – говорит политолог.

"Возможно ли сосуществование Китая и Соединенных Штатов без угрозы полной войны друг с другом? Я думал и до сих пор думаю, что да. Но успех не гарантирован. И поэтому мы (США. – Ред.) должны быть достаточно сильными в военном плане, чтобы не допустить поражения", – рассуждает Киссинджер.

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Важным камнем преткновения он называет Тайвань, ведь Штатам будет непросто оставить остров без поддержки и отдать в жертву Пекину, не подрывая глобально своих позиций.

"Вместо того, чтобы перечислять все жалобы, американский президент должен сказать своему китайскому коллеге: "Две самые большие опасности для мира сейчас – мы двое (лидеры США и КНР. – Ред.). В том смысле, что мы способны уничтожить человечество", – говорит Киссинджер.

Джо Байден и Си Цзиньпин / Фото: Associated Press

А что с Украиной

Войну в Украине он называет "катастрофической ошибкой Путина".

"Но Запад тоже не безвинен. Я считал, что решение... оставить открытым членство Украины в НАТО было очень неправильным", — отмечает бывший госсекретарь США.

Киссинджер уверяет, что хочет, чтобы Россия отказалась от максимальной части территории, которую она завоевала, но считает, что Москва, скорее всего, сохранит за собой Севастополь и Черноморскую базу в Крыму.

Севастополь / Фото: Associated Press

"То, что сейчас говорят европейцы, на мой взгляд, очень опасно. Потому что европейцы говорят: "Мы не хотим Украину в НАТО, потому что они слишком рискованны. Поэтому мы вооружим их чертовски и дадим им самое современное оружие", – объясняет политолог.

Киссенджер считает, что Украину следует принять в НАТО.

"Такое урегулирование, при котором Россия теряет одни преимущества, но сохраняет другие, может оставить недовольной как Россию, так и Украину, став причиной будущего противостояния. Для установления длительного мира в Европе Западу нужно... чтобы Украина вступила в НАТО как средство ее сдерживания, а также защиты", – сказал он.

Уносить РФ и Китая

По словам Киссинджера, привлечение Китая как союзника России и противника НАТО к урегулированию ситуации в Украине еще больше усложнит ситуацию.

"Китай имеет главный интерес, чтобы Россия получилась невредимой с войны в Украине. Крах в Москвы повредит Китаю, создав вакуум власти в Центральной Азии, рискующий восполнить "гражданской войной сирийского типа", — объясняет эксперт.

В то же время он сомневается, что Китай и Россия могут хорошо сотрудничать. По словам политолога, и Москва, и Пекин разделяют подозрение в Соединенных Штатах, но инстинктивно недоверяют друг другу.

"Я никогда не встречал российского лидера, который сказал бы что-то хорошее о Китае. И я никогда не встречал китайского лидера, который бы сказал что-то хорошее о России. Они не являются естественными союзниками. Хотя китайцы отказываются способствовать уничтожению России, они признают, что Украина должна оставаться независимой страной, и предостерегают от использования ядерного оружия. Они могут даже принять желание Украины вступить в НАТО. Китай делает это отчасти потому, что они не хотят конфликтовать с Соединенными Штатами", – подытожил Генри Киссинджер.

Путин и Си Цзиньпин в Москве 21 марта 2023 года / Фото: Associated Press

Кто такой Генри Киссинджер и как он относится к Украине

Отметим, что Генри Киссинджер является творцом и идеологом политики разрядки международной напряженности (детанта) из СССР. Он участвовал во многих переговорах между Штатами и Советским Союзом.

Неоднократно его критиковали за излишнюю приверженность к СССР, а затем – РФ. В частности, в 2008 году Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и заявлял, что Украина должна остаться в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания".

26 мая 2022 года на экономическом форуме в Давосе Киссинджер посоветовал Украине отдать свои некоторые территории России, чем вызвал волну критики в свой адрес, в том числе и от президента Владимира Зеленского.

Однако уже в июле 2022 года он изменил свое мнение и заявил, что Украина не должна уступать свои территории. 13 августа 2022 года Киссинджер признал, что ошибся, когда не поддержал евроатлантические стремления Киева и добавил, что к Украине следует относиться как к стране НАТО.

Недавно Киссинджер рассказал, когда закончится война в Украине и озвучил сроки начала переговоров с Россией.