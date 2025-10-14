ТСН в социальных сетях

Мир
145
2 мин

Способны запускать Tomahawk с земли: в США представили новые боевые машины FMAV

Компания Oshkosh Defense представила новое семейство автономных боевых машин FMAV, способных запускать крылатые ракеты Tomahawk с земли.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Семейство автономных многоцелевых боевых машин FMAV

На ежегодной выставке Ассоциации армии США компания Oshkosh Defense представила семейство автономных многоцелевых боевых машин FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles). По заявлениям производителя, эти платформы способны обеспечить запуск различных ракет с земли — в том числе и Tomahawk.

Об этом свидетельствует информация на сайте производителя.

Компания Oshkosh Defense отмечает, что такие системы расширяют возможности войск, позволяя осуществлять удары на большие расстояния с большей мобильностью и с меньшим риском для личного состава. FMAV позиционируется как гибкая база для будущих систем дальнего поражения с высокой степенью автономности и мультифункциональности.

На выставке показали три серийных варианта FMAV:

X-MAV — экстремальное многоцелевое автономное транспортное средство, имеющее возможность запускать ракеты Tomahawk. Огневая сила X-MAV сравнима с пусковой установкой Typhon, но машина отличается более высокой мобильностью и проходимостью, что делает ее полезной в сложных условиях оперативной обстановки.

M-MAV — среднее многоцелевое автономное транспортное средство на базе FMTV A2. Предполагается, что оно сможет запускать комплекты типа GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS, а также боеприпасы MFOM, включая Joint Reduced Range Rocket (JR3).

L-MAV — легкое многоцелевое автономное транспортное средство для тактической поддержки и борьбы с вражескими дронами. Платформа оснащена беспилотниками Switchblade 600 и системой BlueHalo Titan C-UAS, позволяющей одновременно вести разведку, поражать цели и противодействовать дронам.

Разработчики считают, что эти машины можно применять как поодиночке, так и в совокупности, формируя мобильные системы огневой поддержки с минимальным участием людей.

Заметим, 17 октября в США состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. По данным издания Axios, руководители государств обсудят возможности отправки Украине ракет Tomahawk.

К слову, как заявлял ранее президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан, для эффективного использования ракет Tomahawk Украине нужны специальные платформы для запуска и инфраструктура. По словам эксперта, эти ракеты требуют морской, подводной или воздушной платформы (крейсера, подводной лодки или самолета-носителя) и комплексных инженерных средств для подготовки и пуска.

