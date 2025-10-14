Способны запускать Tomahawk с земли: в США представили новые боевые машины FMAV

Семейство автономных многоцелевых боевых машин FMAV

На ежегодной выставке Ассоциации армии США компания Oshkosh Defense представила семейство автономных многоцелевых боевых машин FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles). По заявлениям производителя, эти платформы способны обеспечить запуск различных ракет с земли — в том числе и Tomahawk.

Об этом свидетельствует информация на сайте производителя.

Компания Oshkosh Defense отмечает, что такие системы расширяют возможности войск, позволяя осуществлять удары на большие расстояния с большей мобильностью и с меньшим риском для личного состава. FMAV позиционируется как гибкая база для будущих систем дальнего поражения с высокой степенью автономности и мультифункциональности.

На выставке показали три серийных варианта FMAV:

X-MAV — экстремальное многоцелевое автономное транспортное средство, имеющее возможность запускать ракеты Tomahawk. Огневая сила X-MAV сравнима с пусковой установкой Typhon, но машина отличается более высокой мобильностью и проходимостью, что делает ее полезной в сложных условиях оперативной обстановки.

M-MAV — среднее многоцелевое автономное транспортное средство на базе FMTV A2. Предполагается, что оно сможет запускать комплекты типа GMLRS, ER-GMLRS, PrSM, ATACMS, а также боеприпасы MFOM, включая Joint Reduced Range Rocket (JR3).

L-MAV — легкое многоцелевое автономное транспортное средство для тактической поддержки и борьбы с вражескими дронами. Платформа оснащена беспилотниками Switchblade 600 и системой BlueHalo Titan C-UAS, позволяющей одновременно вести разведку, поражать цели и противодействовать дронам.

Разработчики считают, что эти машины можно применять как поодиночке, так и в совокупности, формируя мобильные системы огневой поддержки с минимальным участием людей.

Заметим, 17 октября в США состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. По данным издания Axios, руководители государств обсудят возможности отправки Украине ракет Tomahawk.

К слову, как заявлял ранее президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан, для эффективного использования ракет Tomahawk Украине нужны специальные платформы для запуска и инфраструктура. По словам эксперта, эти ракеты требуют морской, подводной или воздушной платформы (крейсера, подводной лодки или самолета-носителя) и комплексных инженерных средств для подготовки и пуска.