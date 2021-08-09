Споткнулась и упала: в Австралии мать потеряла ребенка, защищаясь от агрессивной сороки

Споткнулась и упала: в Австралии мать потеряла ребенка, защищаясь от агрессивной сороки

Девочка получила серьезную травму и скончалась в больнице.

Жительница пригорода австралийского Брисбена, штат Квинсленд, попыталась спасти ребенка от разъяренного сороки, но потеряла его.

Об этом сообщает сайт телекомпании ABC News.

Сорока напала на них во время прогулки по парку. Мать попыталась спасти маленькую дочь и начала уклоняться от сороки, держа девочку на руках. В результате она споткнулась и упала вместе с ребенком.

Девочку в критическом состоянии доставили в больницу с серьезной травмой головы. Позже ребенок умер.

"Мы установили в парке несколько табличек, предупреждающих о возможном нападении агрессивных сорок. После этого события мы поставили еще несколько таких знаков", — заявила представительница городского совета Ким Маркс.

Напомним, в американском штате Иллинойс пятеро детей в возрасте до 10 лет погибли в результате пожара в квартире. Мать несколько раз заходила в дом в попытке спасти детей. По предварительным данным, в момент инцидента женщины дома не было.

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