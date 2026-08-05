Справки о защите в Польше аннулируют: что нужно успеть украинцам

Украинцы в Польше / © Укринформ

Реклама

С 5 марта 2026 г. Управление по делам иностранцев Польши больше не выдает справки, подтверждающие предоставление временной защиты. Для украинцев основным подтверждением такого статуса теперь номер PESEL с пометкой UKR.

Детали рассказали на портале InPoland.

Реклама

Украинцы, прибывшие в Польшу после начала полномасштабной войны и нуждающиеся в временной защите, должны оформить PESEL UKR. Владельцы этого номера также могут загрузить на мобильное устройство электронный документ, подтверждающий право на жительство.

Реклама

Справки о временной защите, которые председатель Управления по делам иностранцев выдал до 5 марта 2026 года, будут действовать до 4 марта 2027-го. Отдельно обновлять их не нужно.

До истечения срока действия справки ее владелец может подать заявление на получение PESEL UKR, не выезжая из Польши и не пересекая границу повторно.

После оформления PESEL UKR ранее выданную справку аннулируют.

Что будет с правом на работу

Владельцы действующих справок о временной защите сохраняют свободный доступ к польскому рынку труда.

Реклама

В то же время работодатель, принимающий на работу такого иностранца, должен в течение семи дней сообщить об этом районному управлению труда. Сообщения подают в электронном виде через систему praca.gov.pl.

По позиции Управления по делам иностранцев, если человек с такой справкой начал работать до 5 марта 2026 года, подавать сообщения по этой работе не нужно. Однако долг возникнет после трудоустройства на новое место.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

В Польше с 1 января 2027 года изменятся правила медицинского оценивания людей, претендующих на пенсии по инвалидности и другие выплаты Учреждения социального страхования ZUS. Заявителей смогут направлять на дополнительные обследования, консультации специалистов, а в отдельных случаях – на наблюдение в больнице.

Часть изменений в польское законодательство уже вступила в силу, некоторые положения заработают осенью 2026 года, а новые правила медицинской сертификации в начале 2027-го.

Реклама

В то же время в Министерстве внутренних дел Польши заявили, что украинским мужчинам призывного возраста не будут запрещать въезд в страну. Однако польские пограничники будут официально фиксировать пересечение границы — с помощью штампа или отдельного подтверждения.

По словам заместителя министра внутренних дел Польши Мацея Дущика, украинцы, подлежащие мобилизации, смогут въезжать в Польшу, однако не будут иметь права обращаться за международной защитой.

Кроме того, в ЕС вступили в силу новые условия предоставления временной защиты украинцам. Они касаются новых заявителей, имеющих военные обязанности в соответствии с украинским законодательством.

Государства Евросоюза смогут потребовать документы или другие доказательства законности выезда из Украины и выполнения военных обязанностей. При отсутствии таких подтверждений заявителю может быть отказано во временной защите.

Новости партнеров