"Спрей от комаров НАТО": в магазинах оккупированного Донбасса появилось странное средство, "отпугивающее ВСУ" (фото)

После того, как в РФ заявили, что США привезут в Украину "боевых насекомых", на полках магазинов оккупированного Донбасса начали появляться "спреи против комаров НАТО".
В магазинах оккупированной Донбасса начал появляться спрей "против НАТОвских комаров".
Соответствующие фото публикуют в Сети.
Так, на полках магазинов на временно захваченном Донбассе начали появляться странные бутылочки. На них изображен "русский воин", отчаянно отбивающийся мечом от комаров. На бутылке красуется надпись в стиле русских пропагандистов: "Спрей от комаров НАТО. Защити русскую кровь".
Напомним, пропагандистская машина России продолжает выдавать фейки о высокотехнологичном и биологическом оружии, которое США пытаются испытать против армии РФ. Недавно появилась информация о "зараженных комарах на дронах".
Так, командующий войсками радиационной и биологической защиты ВС РФ заявил о новом биологическом оружии американцев – "боевых комарах", которых дронами могут доставлять в места скопления российских захватчиков в Украине. По его словам, таким образом США планируют заразить российских оккупантов лихорадкой западного Нила и малярией, чтобы их обезвредить.
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