Спрос такой, что на всех не хватает: шампанское бьет рекорды продаж во Франции

Виноделы радуются и рассчитывают наверстать утраченное.
Шампанское бьет рекорды по продажам во Франции.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 21 декабря.
Так, по итогам года местные виноделы рассчитывают продать 315 миллионов бутылок и выручить более шести миллиардов евро.
В прошлом году из-за локдаунов и ограничений продажи резко упали. Однако, сейчас спрос на шампанское во Франции такой, что его на всех не хватает. Виноделы радуются и рассчитывают наверстать утраченное. А также компенсировать погодные невзгоды – из-за весенних морозов они потеряли часть урожая винограда.
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