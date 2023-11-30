"Спросить сможет даже Зеленский": Путин все же проведет "прямую линию с народом"

Российский диктатор Владимир Путин в этом году решил провести "прямую линию с народом", однако и здесь введут цензуру.

Российский диктатор Владимир Путин в этом году проведет "прямую линию с народом" и большую пресс-конференцию. Однако и здесь вопросы собираются "фильтровать".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Прямую линию" и пресс-конференцию анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, Путин пообщается с прессой и россиянами 14 декабря.

По его словам, "даже Зеленский сможет задать вопрос Путину во время прямой линии". Он убеждает, что спросить что-нибудь у диктатора можно через сайт или кол-центр можно из любой точки мира. В то же время, он не стал уточнять, что вопросы будут тщательно фильтровать.

Так, в частности, в РФ уже создана "боевая группа", которая будет отвергать вопросы, которые "сеят панику и не имеют отношения к реальности". В то же время руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов говорит, что "боевая группа" создана, чтобы бороться с фейками и вмешательством оппонентов".

По словам Кузнецова, Путин из предоставленного ему списка сам будет выбирать вопросы, на которые будет отвечать.

Отметим, что российский диктатор Путин снова будет идти в президенты, и это позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года. Советники российского диктатора уже готовятся к его предвыборной кампании.

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