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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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539
Время на прочтение
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«Спросите Путина»: Сибига после атаки по Москве обратился к россиянам с жестким заявлением

Дипломат призвал российский народ спросить своего президента, когда он планирует завершить войну в Украине.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Моску 18 июня

Атака на Моску 18 июня / © Осторожно, новости Telegram-канал

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на массированную атаку по Москве. Дипломат ответил на популярный утренний вопрос россиян « Что происходит?», призвав их обратиться к Путину с пояснениями.

Об этом глава МИД написал в соцсети X.

Дипломат призвал российский народ спросить своего президента, когда он планирует завершить войну в Украине. Только тогда они снова будут спокойно просыпаться утром.

«Один из самых популярных вопросов, которые задавали москвичи в это утро, — Что происходит? Я могу ответить. Ваша страна начала войну агрессии против нашей. В годы она убивает наших людей. Теперь, когда вы знаете, что происходит, спросите Путина, когда он планирует ее завершить», — написал Сибига.

Атака на Москву — последние новости

Утром 18 июня Москва вздрогнула от взрывов. После прилетов возникли пожары. Столицу РФ охватила паника. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово и Жуковский приостановили работу, также ограничено движение транспорта. Под прицелом находились НПЗ, нефтебаза и другие объекты военно-промышленной инфраструктуры врага. Украина подтвердила атаку на Москву.

Российские власти заявляют, что якобы их ПВО сбило около 200 дронов, однако почему-то в Сети видно множество фото и видео масштабных пожаров. Под ударом снова оказался нефтеперерабатывающий завод — один из ключевых объектов инфраструктуры РФ. На этот раз, по сообщениям ресурса «Агентство», атака была одной из самых больших и интенсивных.

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Дата публикации
Количество просмотров
539
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