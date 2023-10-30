Спрятали останки младенца на балконе: новые подробности резонансного задержания украинцев в Польше

В Польше продолжается резонансное расследование в отношении двух граждан Украины, у которых на балконе нашли останки младенца. Полиция предполагает, что ребенок мог родиться мертвым.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Останки младенца на балконе квартиры в Гдыне

В Польше в Гдыне в пятницу, 27 октября, на балконе квартиры обнаружили останки младенца. В убийстве ребенка заподозрили его вероятных родителей – граждан Украины.

В воскресенье, 29 октября, 44-летней женщине и 43-летнему мужчине предъявили обвинение в надругательстве над телом. Им грозит до 2 лет лишения свободы. Украинцы виновными себя не считают.

Ребенок мог родиться мертвым

Прокурор Мариуш Душинский из Региональной прокуратуры в Гданске сообщил в воскресенье, что останки принадлежат мальчику, родившемуся на 8 месяце беременности. Вскрытие показывает, что после рождения мальчик, вероятно, не дышал или дышал очень короткое время.

Прокурор добавил, что в своем предварительном заключении эксперт не может подтвердить, родился ли новорожденный живым, поскольку для установления причины смерти необходимо сначала провести гистопатологические исследования секций внутренних органов, изъятых во время вскрытия. Только после этих результатов он сможет прокомментировать механизмы и причины смерти.

Важно, что во время осмотра эксперт не обнаружил травматических изменений в оболочках тела, внутренних органах или в скелете, то есть не нашел у младенца никаких повреждений, указывающих на насильственную смерть.

Украинцам грозит до 2 лет лишения свободы

После получения предварительного заключения о смерти младенца прокуратура предъявила обвинения обоим родителям в надругательстве над трупом. Им грозит до 2 лет лишения свободы.

Украинцы находятся под наблюдением полиции, и им запрещено выезжать из страны.

Напомним, в Польше на балконе полиция обнаружила останки новорожденного ребенка.

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