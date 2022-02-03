Спустя 22 года поисков: австралийские ученые говорят, что нашли корабль Джеймса Кука

Их американские коллеги обвинили австралийцев в преждевременном объявлении и нарушении контракта.

Австралийские ученые утверждают, что нашли место последнего пристанища корабля Джеймса Кука "Индевор" (буквально "Усилие" — Ред.) через 244 года после кораблекрушения в водах США.

Об этом сообщает Sky News.

Кевин Сампшон, исполнительный директор Австралийского национального морского музея, заявил журналистам в Сиднее, что после более чем двух десятилетий расследований знаменитый корабль был найден. По его словам, кораблекрушение в водах возле штата Род-Айленд в США стало "последним местом упокоения одного из наиболее важных судов в морской истории Австралии".

Фото: Австралийский национальный морской музей / Фото из открытых источников

Такое заявление австралийского ученого вызвало негодование его американских коллег. Проект морской археологии Род-Айленда (RIMAP) заявляет, что утверждение о том, что "Индевор" был идентифицирован, является нарушением контракта и обвиняет австралийцев в преждевременном объявлении. В музее Австралии ответили, что это не нарушает никаких обязательств.

Кто такой Кук

Джеймс Кук — английский первооткрыватель, первым из европейцев проплыл вокруг Австралии, открыл Гавайские острова и Новую Зеландию.

На борту "Индевор" он, в частности, совершил свою первую кругосветную экспедицию, во время которой выяснил, что Новая Зеландия — не часть материка, а два самостоятельных острова, разделенных узким проливом, впоследствии названным в честь Кука. В общей сложности Кук совершил три путешествия по Тихому океану. Погиб путешественник на Гавайях в столкновении с местными аборигенами во время третьей экспедиции 1779 года.

Что известно о судне Кука

Судно "Индевор" обнаружили на дне гавани Ньюпорта в США. Корабль побывал и в самых отдаленных к тому времени уголках мира. Но до 1775 года Индевор находился в плохом состоянии и был продан частному владельцу, который переименовал его в Lord Sandwich. Он был затоплен британскими войсками в 1778 году в гавани Ньюпорт, штат Род-Айленд во время войны за независимость Штатов.

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Корабль Кука сыграл важную роль в науке и стал важным артефактом в истории Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

Исследователи провели последние 22 года, исследуя местность с остатками нескольких кораблей 18 века. В мае 2018 года при изучении дна гавани Ньюпорта (штат Род-Айленд) был обнаружен "потенциальный объект подводных раскопок". Три месяца спустя археологи заявили, что это, скорее всего, знаменитый барк капитана Кука, однако еще нужно дождаться результатов лабораторных анализов.

Но теперь, опираясь на архивные и археологические свидетельства, Кевин Сампшон заявил, что знаменитый корабль найден.

В настоящее время исследователи занимаются вопросом сохранения исторических останков.

Напомним, что в Мексике археологи раскопали тайный алтарь ацтеков.

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