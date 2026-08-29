Спустя почти 25 лет в Нью-Йорке идентифицировали еще одну жертву теракта 11 сентября

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Спустя почти 25 лет после терактов 11 сентября в 2001 году в Нью-Йорке, США, правоохранителям удалось установить личность еще одной жертвы нападения на Всемирный торговый центр.

Для этого впервые использовали судебную генетическую генеалогию – метод, сочетающий анализ ДНК с исследованием родословной, пишет ABC7.

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Работа по идентификации погибших во время терактов 11 сентября продолжается. Управление главного судебного медика Нью-Йорка продолжает анализировать остатки, надеясь ответить семьям людей, погибших во время атак.

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11 сентября в 2001 году во Всемирном торговом центре погибли всего 2753 человека. Однако остатки почти 1100 жертв пока не удалось официально идентифицировать.

Новая идентификация стала особенно важной, ведь специалисты впервые применили метод судебной генетической генеалогии. Над установлением личности совместно работали Управление главного судебного медика Нью-Йорка и Детективное бюро полиции Нью-Йорка (NYPD).

Генетическая генеалогия позволяет сопоставлять результаты анализа ДНК с данными о родственных связях и родовом дереве. Такой подход может помочь установить личность человека даже спустя много лет после его смерти, когда традиционные методы идентификации не дают результата.

Недавно установленной жертвой оказалась взрослая женщина. Ее семья попросила не разглашать имя.

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По данным издания, это последняя жертва терактов 11 сентября, личность которой официально установило Управление главного судебного медика Нью-Йорка.

Главный судебный медик Нью-Йорка доктор Джейсон Грэм назвал использование новой методики важным достижением.

«Это прорыв. Я рад сообщить, что мы применили новые методы для работы по идентификации жертв во Всемирном торговом центре, и впервые за 25 лет нам удалось установить личность с помощью новых методов — судебной генетической генеалогии», — заявил Грэм.

По его словам, четверть века назад технологии, позволяющей проводить подобные исследования, еще не существовало.

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Грэм также отметил масштаб и сложность работы, которую приходится выполнять судебно-медицинским экспертам.

"Трагедия во Всемирном торговом центре стала крупнейшим массовым убийством в истории Соединенных Штатов, а также самым сложным делом по судебно-медицинской идентификации в нашей истории", - пояснил главный судебный медик.

Он добавил, что использование новых научных подходов позволяет продолжать поиск ответов для семей даже спустя десятилетия после трагедии.

«А возможность применять инновационные подходы к этой работе по идентификации — это отличный способ соблюсти наши обязательства перед семьями погибших», — отметил Грэм.

Несмотря на новое достижение, масштаб работы остается огромным. Последняя идентификация касается только одной из почти 1100 жертв терактов во Всемирном торговом центре, чьи остатки до сих пор не удалось идентифицировать. Это около 40% от общего числа людей, погибших во время атак.

В Управлении главного судебного медика Нью-Йорка заявили, что не планируют прекращать работу и продолжат искать возможности для установления личности других погибших.

Предыдущий значительный шаг в этой работе был сделан в августе в 2025 году. Тогда удалось идентифицировать сразу три жертвы терактов 11 сентября.

Среди них были 26-летний Райан Фицджеральд, 72-летняя Барбара Китинг, а также еще одна взрослая женщина, имя которой не разглашается по просьбе семьи.

Их личности установили благодаря анализу ДНК останков, найденных на месте Всемирного торгового центра.

Согласно некрологу, Райану Фицджеральду на момент гибели было 26 лет. Он только недавно начал работать в отделе обмена иностранной валюты компании Fiduciary Trust и только начал жить самостоятельно на Манхэттене.

Барбара Китинг была 72-летней бабушкой. В момент терактов она находилась на борту рейса №11 American Airlines, который террористы направили в Северную башню Всемирного торгового центра.

Тогдашний мэр Нью-Йорка Эрик Адамс после идентификации трех жертв в 2025 году подчеркнул, что боль от потери близких продолжает ощущаться даже спустя десятилетия после трагедии.

«Боль от потери близкого человека во время террористических атак 11 сентября звучит сквозь десятилетие, но благодаря этим трем новым идентификациям мы делаем шаг вперед в предоставлении утешения членам семей, страдающих до сих пор с того дня», — отметил Адамс в своем заявлении.

Доктор Джейсон Грэм тогда также подчеркнул, что работа по идентификации не прекращается, несмотря на то, сколько времени прошло от трагедии.

«Почти через 25 лет после катастрофы во Всемирном торговом центре наше стремление идентифицировать пропавших без вести и вернуть их родным остается таким же сильным, как и раньше», — отметил главный судебный медик.

Он добавил: «Каждая новая идентификация свидетельствует о возможностях науки и постоянной работе с семьями, несмотря на время. Мы продолжаем эту работу, чтобы почтить память погибших».

Напомним, Россия пыталась убить руководителя оборонного предприятия. Теракт должны были транслировать онлайн.

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