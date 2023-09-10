Спутала любовников: женщина на празднике случайно "спалилась" на измене с родным братом своего мужа

В Австралии мужчина случайно узнал об измене своей жены и родного брата. Родственник мужа заболел и попросил его заменить на детском празднике, а жена мужчины, думая, что это его брат стала приставать к нему.

Об этом пишет mirror.co.uk

Джейк согласился переодеться клоуном на вечеринке по случаю дня рождения. Это произошло после того, как его брат, который сначала должен был одеть костюм, сказал хозяевам, что чувствует себя слишком плохо, чтобы это сделать. Однако в обмен на хорошую услугу Джейк, к сожалению, узнал, что его теперь уже бывшая жена имеет роман с его братом – и правда вышла на поверхность во время празднования дня рождения.

Джейк позвонил на радиошоу австралийских ведущих Керри и Томми, чтобы рассказать все о своей скандальной истории, и то, что он сказал, шокировало ведущих и слушателей. Первым признаком того, что что-то не так, стало то, что теперь уже бывшая жена Джейка начала "трогать и щупать" его, когда он был одет как персонаж, думая, что это его брат.

У бывшей жены Джейка не было другого выхода, кроме как признаться, оставив Джейка наедине с братом и семьей, которые, на удивление, признались, что уже знали, что происходило за его спиной. Выступая по радио, Джейк сказал: "Она подошла ко мне и начала прикасаться ко мне, ощупывать и произносить имя моего брата, а когда я снял маску, у нее просто отпала челюсть. Она сказала: "Это не твой брат", а я ответил: "Нет, не он".

Тогда женщина рассказала мужчине о своем романе с его братом и после этого пара развелась.

Напомним, девочка в свой день рождения нашла ценный подарок – бриллиант весом 2,95 карата.

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