Спутник зафиксировал, как Россия накапливает войска в Беларуси у границы с Украиной

В "Зябровке" стало больше военных грузовиков, армейцев РФ, а также выросла территория самого военного городка.

На авиабазу в Беларуси "Зябровка", что возле границы с Украиной, за последние два месяца перебросили дополнительную военную технику, которую заметили на спутниковых снимках.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки американской компании Planet Labs.

По данным СМИ, стало больше и военных грузовиков, и российских военных, выросла и территория самого военного городка.

Один спутниковый датирован 24 августа, второй – 16 октября. На опубликованных спутниковых снимках видны, в частности, зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400. На снимке, сделанном 16 октября, также виден прибывший с горючим поезд.

Кроме того, как свидетельствуют кадры, в северной части аэродрома появились песчаные насыпи. СМИ объясняет, что на таких же насыпях в других воинских частях устанавливают радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

Что происходит на белорусском аэродроме «Зябровка» на границе с Украиной. Спутниковые ФОТО https://t.co/ZeYJMTwZqQ — Радио Свобода (@svaboda) October 20, 2022

Анонимный житель Гомельского района, где находится военная авиабаза, рассказал, что в начале октября туда прибыли российские военные. Доступ к "Зябровке", по его словам, все еще закрыт.

"Россияне живут там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке закрыт по-прежнему. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей", — сказал местный мужчина.

Telegram-канал "Беларуски Гаюн", отслеживающий передвижение военной техники в Беларуси, с начала октября минимум 7 раз сообщал, что возле "Зябровки" видели грузовики российских и белорусских Вооруженных сил.

Угроза со стороны Беларуси

Белорусский режим Лукашенко принимает участие в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление войска России. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

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16 октября стало известно, что Российская Федерация начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

Тем временем мужчины в Беларуси начали массово получать повестки с требованием явиться к военкоматам. В Минобороны РБ успокаивают, что повестки якобы раздают для "учета данных". Тем не менее, стало известно, что повестки рассылают в частности демобилизованным дембелям 5-й ССО в г. Марьина Горка. Их вызывают на военное собрание. Также есть данные о том, что повестки поступают бывшим милиционерам, рабочим ряда гродненских предприятий, а также демобилизованным десантникам.

В свою очередь помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин заявил, российские оккупационные войска смогут снова пойти в наступление на Украину с территории Беларуси весной, поскольку враг успеет накопить силы и ресурсы. Он подчеркнул, что сейчас вероятность вторжения с территории Беларуси низкая.

Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что совсем мало граждан Беларуси пожелали служить за деньги в армии агрессора России. Это абсолютное меньшинство от того, на что рассчитывал кремлевский диктатор Путин. По его словам, Украина готовится к определенным угрозам с РБ и знает, как реагировать на это.

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