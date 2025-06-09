Спутник зафиксировал поврежденный эсминец КНДР в порту у границы с Россией

Поврежден северокорейский военный корабль / © CNN

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Северная Корея переместила новый военный корабль, который получил повреждения во время неудачного спуска на воду, в порт Райджин, расположенный недалеко от границы с Россией. Аналитики считают, что этот шаг может свидетельствовать о возможном участии Москвы в ремонте судна.

Об этом пишет CNN.

Спутниковые снимки, сделанные в воскресенье компанией Maxar Technologies, показывают 5-тысячетонный эсминец, название которого пока не разглашается, в сухом доке порта Райджин, входящего в специальную экономическую зону Расон на северо-востоке Северной Кореи, рядом с короткой российской границей.

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Хотя Райджин не является крупным судостроительным центром, как верфь в городе Чонджин, где произошла авария во время спуска, в порту есть возможности для проведения ремонтных и обслуживающих работ, сообщил Ю Чихун, директор внешнего сотрудничества и ассоциированный научный сотрудник Корейского института оборонных исследований.

По словам Ю, близость к России делает это место ключевым пунктом для углубления экономических и, возможно, военных связей между Северной Кореей и Москвой.

Согласно докладу Института современной войны при Вест-Пойнт (США), экономическая зона Расон является важным центром сотрудничества между Северной Кореей и Россией, в частности в контексте поставок северокорейского оружия в Россию, которое используется в войне в Украине.

Эсминец был поврежден 21 мая во время запуска, когда корма упала в воду, а носовая часть осталась на берегу, в результате чего корабль перевернулся на бок.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который присутствовал на церемонии запуска, приказал завершить ремонт корабля до пленарного заседания правящей Рабочей партии в конце июня, подчеркнув, что это вопрос национальной чести.

Государственные СМИ сообщили, что ремонт на сухом доке Райджина займет от 7 до 10 дней, что соответствует требованиям Кима.

Отставной адмирал Южной Кореи Ким Дук-Ки предположил, что продолжительность ремонта зависит от степени повреждений. Он отметил, что системы сонара и глубиномеры, расположенные на носовой части, могли пострадать во время аварии.

Такое повреждение, по словам адмирала, вероятно требует помощи из-за рубежа, ведь Северная Корея, как считается, не имеет технологий для изготовления сонарных систем и, вероятно, импортирует их из Китая или России.

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Впрочем, депутат южнокорейского парламента Ю Йон-Вон сообщил, что армия Южной Кореи оценивает вероятность серьезных повреждений сонара как низкую.

По оценке южнокорейских военных, внешние повреждения корабля незначительны, основной проблемой является попадание воды внутрь судна.

Аналитики добавляют, что внутренние помещения, оборудование и электроника должны быть очищены от морской воды и соли во время ремонта.

Ю Чихун не исключает, что Россия может участвовать в ремонте, однако трудно проверить, касается ли это только работы инженеров, а не доставки крупных комплектующих.

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По данным группы Multilateral Sanctions Monitoring Team, за последний год Северная Корея направила в Россию миллионы единиц боеприпасов, включая ракеты и снаряды.

В ответ Россия поставляла Северной Корее ценные военные технологии, среди которых средства противовоздушной обороны, зенитные ракеты, системы радиоэлектронной борьбы, а также очищенную нефть.

Напомним, новый эсминец водоизмещением 5000 тонн перевернулся на бок во время спуска на воду. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал произошедшее «преступной халатностью» и пригрозил суровым наказанием для виновных.

После провала с эсминцем Ким Чен Ын требует наказания. В КНДР уже начались аресты, в частности задержаны три инженера. Северокорейский лидер приказал восстановить корабль в сжатые сроки, но зарубежные эксперты называют их нереальными.

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