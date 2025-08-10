Спутники фиксируют резкие изменения в лесах: как новые технологии помогают контролировать состояние "легких Земли"

Лес / © earth.com

Леса на планете Земля — это гигантские природные резервуары углерода, но их способность накапливать его непостоянна. Чтобы понять, как климатические изменения и деятельность человека влияют на этот процесс, ученые Европейского космического агентства нашли неожиданное решение использовать спутник SMOS, который первоначально был создан для изучения влажности почвы и солености океана.

Ученые запустили спутник SMOS в 2009 году, но чуть позже обнаружили у него дополнительную функцию: его микроволновый радиометр способен измерять оптическую плотность растительности. Этот показатель показывает, насколько стволы, ветки и листья ослабляют радиосигнал. Чем плотнее растительность, тем сильнее помехи.

Леса действуют как природные хранилища углерода. Деревья поглощают его и содержат в стволах, ветвях, корнях и листьях. Но эта способность хранить углерод не является фиксированной. Климатические изменения и деятельность человека могут нарушить баланс.

«SMOS фиксирует ослабление микроволнового сигнала при прохождении через лес, что позволяет оценить общую биомассу — как сухую, так и воду в растениях», — объясняет ведущий научный сотрудник ESA Маттиас Друш.

Данные SMOS за 15 лет (2011-2025) помогли выявить большие изменения: влияние засух и наводнений на леса, потерю биомассы из-за вырубок и пожаров, а также глобальные климатические сдвиги. Однако интерпретировать эти данные непросто. «Сигнал включает и биомассу, и влажность, поэтому важно сверяться с наземными измерениями», — отмечает исследователь Клаус Сципал.

В 2025 году ESA запустила спутник Biomass с радаром P-диапазона, который дает подробную 3D-картину тропических лесов. В то же время, эти технологии позволяют видеть структурные изменения на уровне крон деревьев, отслеживать глобальные тренды в динамике лесов и улучшать климатические модели. Комбинация SMOS и Biomass помогает ученым оценивать, как леса адаптируются к изменению климата и контролировать антропогенное действие (вырубки, пожары).

Напомним, ранее экологи показали, как дышит Земля в разное время года.