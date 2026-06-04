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Спутники раскрыли масштабные последствия атаки по нефтяному терминалу в Петербурге (фото)
Спутники зафиксировали последствия удара по нефтяному терминалу в Петербурге. Повреждены шесть резервуаров.
На российском Петербургском нефтяном терминале в результате атаки зафиксировано по меньшей мере девять попаданий, которые привели к значительным разрушениям инфраструктуры объекта. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.
О результатах поражения важного логистического узла сообщил Dnipro Osint.
Спутниковые снимки Петербургского нефтяного терминала
По данным аналитиков, масштабы повреждений охватывают как емкости для хранения топлива, так и вспомогательные постройки предприятия.
«На объекте повреждены шесть резервуаров, один из них полностью уничтожен. Также в двух местах поражены технические эстакады», — сообщил аналитик Dnipro Osint.
Атака на нефтяной терминал в Петербурге — последние новости
Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли серию дальнобойных ударов по военным объектам и нефтяной инфраструктуре РФ в Санкт-Петербурге, что совпало с первым днем проведения Петербургского международного экономического форума.
Эта дерзкая атака не только вызвала панику среди местных жителей, но полностью разрушила иллюзию стабильности Кремля в день старта большого экономического форума.
Также мы писали, что удар по нефтяной инфраструктуре в Санкт-Петербурге стал оплеухой для Кремля, ведь украинская атака произошла ночью — перед началом проведения Петербургского международного экономического форума. И теперь в Москве снова заговорили о якобы желании к переговорам.