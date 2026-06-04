Спутники раскрыли масштабные последствия атаки по нефтяному терминалу в Петербурге (фото)

Атака на нефтяной термин в Петербурге / © из соцсетей

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На российском Петербургском нефтяном терминале в результате атаки зафиксировано по меньшей мере девять попаданий, которые привели к значительным разрушениям инфраструктуры объекта. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки.

О результатах поражения важного логистического узла сообщил Dnipro Osint.

Спутниковые снимки Петербургского нефтяного терминала

По данным аналитиков, масштабы повреждений охватывают как емкости для хранения топлива, так и вспомогательные постройки предприятия.

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«На объекте повреждены шесть резервуаров, один из них полностью уничтожен. Также в двух местах поражены технические эстакады», — сообщил аналитик Dnipro Osint.

Опубликованные Vantor спутниковые снимки нефтяного терминала «Санкт-Петербург»

Атака на нефтяной терминал в Петербурге — последние новости

Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли серию дальнобойных ударов по военным объектам и нефтяной инфраструктуре РФ в Санкт-Петербурге, что совпало с первым днем ​​проведения Петербургского международного экономического форума.

Эта дерзкая атака не только вызвала панику среди местных жителей, но полностью разрушила иллюзию стабильности Кремля в день старта большого экономического форума.

Также мы писали, что удар по нефтяной инфраструктуре в Санкт-Петербурге стал оплеухой для Кремля, ведь украинская атака произошла ночью — перед началом проведения Петербургского международного экономического форума. И теперь в Москве снова заговорили о якобы желании к переговорам.

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