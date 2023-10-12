Спутники Starlink могут убивать людей каждые два года: в компании Маска отреагировали на обвинения

В начале октября 2023 года Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) обнародовало доклад, согласно которому спутники Starlink могут привести к ранениям и гибели людей. Компания Илона Маска SpaceX отвергает обвинения в создании "спутников-убийц".

В опубликованном отчете, переданном в Конгресс США, FAA проанализировала риски, связанные с увеличением количества спутников на околоземной орбите.

35-страничный анализ, частично собранный некоммерческой исследовательской группой The Aerospace Corporation, описывает ужасную картину потенциальных опасностей, связанных с большими сетями спутников, в том числе Starlink.

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Исследователи предполагают, что к 2035 году из-за увеличения сети спутников в случае их падения и неразрушения при вхождении в атмосферу "ожидается, что один человек на планете будет ранен или убит каждые два года".

Кроме того, в исследовании вычислили вероятность того, что самолет будет сбит из-за столкновения с космическим мусором, который будет падать на Землю, — она составит 0,0007 в год до 2035 года.

В письме компании SpaceX, которое получило в свое распоряжение издание CNN, выводы отчета раскритиковали, назвав эти обвинения абсурдными и неподтвержденными.

Компания отмечает, что ее спутники были спроектированы таким образом, чтобы при утилизации полностью разрушаться при входе в атмосферу.

SpaceX также обвинила Aerospace Corporation в том, что она не включила в свой анализ отчеты компании по утилизации спутников Starlink.

Напомним, ранее астрономы выразили обеспокоенность по поводу сети спутников типа Starlink от SpaceX, состоящей из тысяч космических аппаратов, мешающих наблюдению за ночным небом.

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