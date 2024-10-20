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Спутники зафиксировали перемещение 12 тысяч военных из самой закрытой страны: где они сейчас

Спутники зафиксировали перемещение 12 тысяч военных из самой закрытой страны: где они сейчас

Передвижение войск/скриншот

Ситуация может свидетельствовать об укреплении военного сотрудничества между двумя странами на фоне растущего напряжения.

Со спутников зафиксировано передвижение 12 тысяч военных из КНДР, они прибыли во Владивосток.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Разведка Южной Кореи следит за всем. Наша разведка тоже все знает", — написал он.

Напомним, представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт заявил, что в случае присоединения Северной Кореи к российской агрессии, США будут консультироваться со своими союзниками по поводу последствий этого шага. Он также назвал возможным участие солдат из Северной Кореи в боевых действиях опасным развитием войны России против Украины.

 
 
 
 

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