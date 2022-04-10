Спутниковые снимки фиксируют множество российских истребителей на авиабазе в Воронеже (фото)

Общее количество самолетов составляет 32 единицы.

На авиабазе в Воронеже, в 250 км от границы Украины, спутниковые снимки американской компании показывают большое количество истребителей. Среди них есть современные модели самолетов.

Об этом сообщается в OSINT-блоге Orion Intel со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

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Согласно опубликованным снимкам, среди моделей зафиксированы Су-27, один Ил-76 и другие самолеты. Общее количество самолетов составляет 32 единицы. Они дислоцируются на воронежской авиабазе Балтимор, открытой после многолетней реконструкции в ноябре 2021 года.

Satellite imagery от April 9 shows на 32 Flanker variant fighters и один Il-76 помимо других зданий, в Voronezh Malshevo Airbase. В основу имеется новейшая реконструкция и является хорошим воздушным воздухом для российского воздушного транспорта в Украине. pic.twitter.com/5DSlvfLKmr — Orion Intel (@Orion__int) April 10, 2022

Ранее на спутниковых снимках от американской компании Maxar Technologies видна военная колонна протяженностью 12 км, которая движется к югу через город Большой Бурлук на востоке Украины.

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