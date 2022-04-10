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Спутниковые снимки фиксируют множество российских истребителей на авиабазе в Воронеже (фото)

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Спутниковые снимки фиксируют множество российских истребителей на авиабазе в Воронеже (фото)

Associated Press

Общее количество самолетов составляет 32 единицы.

На авиабазе в Воронеже, в 250 км от границы Украины, спутниковые снимки американской компании показывают большое количество истребителей. Среди них есть современные модели самолетов.

Об этом сообщается в OSINT-блоге Orion Intel со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

Согласно опубликованным снимкам, среди моделей зафиксированы Су-27, один Ил-76 и другие самолеты. Общее количество самолетов составляет 32 единицы. Они дислоцируются на воронежской авиабазе Балтимор, открытой после многолетней реконструкции в ноябре 2021 года.

Ранее на спутниковых снимках от американской компании Maxar Technologies видна военная колонна протяженностью 12 км, которая движется к югу через город Большой Бурлук на востоке Украины.

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