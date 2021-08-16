Сработала система ПВО: в Узбекистане сообщили, что стало причиной катастрофы афганского самолета

Сработала система ПВО: в Узбекистане сообщили, что стало причиной катастрофы афганского самолета

Самолет ВВС Афганистана нарушил государственную границу соседней страны.

В Министерстве обороны Узбекистана сообщили, что военный самолет из Афганистана, который разбился накануне вечером, был сбит подразделениями противовоздушной обороны, когда он нарушил государственную границу.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает издание Podrobno.uz со ссылкой на комментарий прессслужбы оборонного ведомства.

По словам представителя Минообороны Узбекистана, которого цитирует местное издание, 15 августа силами противовоздушной обороны была пресечена попытка нарушения государственной границы. Представители вооруженных сил и силовых структур проводят расследование по данному факту.

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Двое афганских пилотов, находившихся в самолете, успели катапультироваться до падения самолета, но получили во время приземления травмы. В тяжелом состоянии их госпитализировали в Термезский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Напомним, что после захвата власти в Афганистане "Талибаном" военные правительственной армии начали искать спасения в Узбекистане. Жители Афганистана также штурмуют аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну.

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