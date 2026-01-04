Сработали с "хирургической точностью": Британия и Франция уничтожили подземную базу ИГИЛ в Сирии

Истребители Франции и Британии разбомбили подземный бункер с взрывчаткой в Сирии / © defence-ua.com

Вечером 3 января истребители Великобритании и Франции нанесли удары по подземной инфраструктуре террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). Западные союзники продолжают «охоту» на остатки террористов, чтобы исключить возможность возрождения ИГИЛ после военного поражения 2019 года.

Подробности совместной операции сообщило Министерство обороны Великобритании.

Детали операции

В субботу вечером, 3 января, британские истребители Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager присоединились к французской авиации для нанесения скоординированного удара.

Разведка обнаружила подземный объект террористов в горах в нескольких милях к северу от древнего города Пальмира.

«Этот объект был занят ИГИЛ, вероятнее всего, для хранения оружия и взрывчатки», — говорится в сообщении ведомства.

Для поражения целые пилоты использовали высокоточные управляемые бомбы Paveway IV , попав во входные туннели бункера. По предварительным данным, цель успешно уничтожена. Военные подчеркивают, что район удара был безлюдным, так что угрозы для гражданских не было.

Сигнал решительности

Министр обороны Великобритании Джон Гили назвал эту операцию доказательством лидерства Соединенного Королевства и единства с союзниками.

«Эта акция демонстрирует… нашу решимость стоять бок о бок с нашими союзниками, чтобы искоренить любое возрождение ИГИЛ и их опасной идеологии на Ближнем Востоке», — заявил министр.

Напомним, в конце декабря США нанесли массированный удар по ИГИЛ в Сирии. Причиной стали гибель двух американских солдат и переводчика в центральной части страны.