Срамные тайны Трампа: порнозвезда ошеломила сенсационными секретами о сладострастных связях с экс-президентом

Порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала, что познакомилась с Трампом в июле 2006 года во время рекламного турнира по гольфу на озере Тахо, штат Невада.

Свидетельница по делу Трампа порнозвезда Сторми Дэниелс на суде рассказала о первой встрече и сексе с бывшим президентом США, обвиняемым в скрытой выплате ей денег за молчание.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Знакомство с Трампом

Дэниелс рассказала, что познакомилась с Трампом в июле 2006 года во время рекламного турнира по гольфу на озере Тахо, штат Невада. На тот момент ей было 27 лет, а Трампу – 59. Он был успешным бизнесменом в сфере недвижимости, а также ведущим реалити-шоу Ученик. Также он был женат на своей нынешней жене Мелании Трамп.

По словам Дэниелса, она не была зрительницей "Ученика", но запомнила Трампа из его рекламных роликов и выступлений на соревнованиях по профессиональному реслингу.

Ужин в гостиничном номере

Как отметила актриса, Трамп назвал ее "умницей", а затем подослал охранника, чтобы пригласить на ужин, но она отказалась. Но после убеждений пиарщика она согласилась по приглашению бизнесмена и пришла в его гостиничный номер. Трамп, по словам Дэниелса, встретил ее в шелковой или атласной пижаме. Она пошутила, что в этой пижаме он похож на основателя Playboy Хью Гефнера, и Трамп переоделся.

За обеденным столом Дэниелс рассказала Трампу, как росла в бедности в Луизиане и как попала в сферу для взрослых, пройдя путь от порноактрисы до сценаристки и режиссера.

По ее словам, Трамп был высокомерным и перебивал ее, а затем заставил ее избить его журналом. После этого, как заметила Дэниелс, разговор улучшился. Бизнесмен убеждал, что Дэниелс должна поучаствовать в его телешоу и говорил, что она напоминает ему его дочь Иванку.

Детали скандальной истории

Далее порнозвезда рассказала, что, выпив две бутылки воды во время разговора с Трампом, она попросилась в туалет, а когда вышла, увидела бизнесмена на кровати в футболке и боксерских шортах. Говорит, что это ее испугало.

“Тогда у меня был тот момент, когда я почувствовала, что комната закружилась по полной. И я почувствовала, как кровь покидает мои руки и ноги, почти так, будто ты слишком быстро встаешь… Потому что намерение достаточно понятно — кто-то в нижней постели позирует вам», — вспоминает она.

Дэниелс утверждает, что Трамп "встал между ней и дверью, и угрожал". Когда она попросила освободить проход, Трамп якобы ответил: "Я думал, что мы к чему-нибудь придем, мы разговаривали".

Как добавила актриса, она не помнит многих дальнейших событий, подчеркнув: "Я думаю, что я потеряла сознание". Хотя заметила, что не была под действием наркотиков или алкоголя.

"Я смотрела на потолок и не знала, как я туда попала", — вспомнила актриса после секса.

Дэниелс, которая вне зала суда рассказала о том, что испытала сексуальное насилие в детстве, сказала, что ее смутил тот факт, что она позволила интимной близости продолжаться: "Мне было стыдно, что я не прекратила это и не сказала "нет"".

Она также отметила, что она обсуждала с Трампом его жену Меланию, но тот сказал ей, что они спали в разных комнатах.

Рассказ вызвал шквал споров в суде, ведь то, что она описала напоминает секс без согласия, однако Трампа не обвиняют ни в каких сексуальных преступлениях.

По словам Дэниелса, после сексуального контакта Трамп звонил ей почти еженедельно, а иногда она включала его на громкую связь, чтобы его услышали ее друзья и коллеги по актерскому составу.

Мы думали, что это смешно. Десятки, десятки, десятки людей слышали, как я с ним разговаривала”, — сказала Дэниелс.

Напомним, судья в уголовном процессе против Дональда Трампа за подкуп порнозвезды оштрафовал его на 1000 долларов за неуважение к суду.

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