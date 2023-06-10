Сравнил африканских коллег с обезьянами: Румыния срочно отозвала своего посла из Кении

В ходе состоявшейся в штаб-квартире ООН в Найроби дипломатической встречи посол Румынии в Кении Драгош Цыгау позволил себе шутку, разъярившую африканское дипломатическое сообщество и, в конце концов, приведшую к его отзыву.

Как сообщает Kenyan Foreign Policy, инцидент произошел еще в конце апреля.

В ходе переговоров с группой восточноевропейских дипломатов посол Цыгау, заметив рядом черную обезьяну, пошутил, что "африканская группа присоединилась к нам".

Заявление румынского дипломата якобы установило связь между присутствием обезьяны и группой африканских дипломатов, которых не было на этой встрече.

Члены африканской группы выразили протест как Министерству иностранных дел Кении, так и обвиняемому послу.

Кроме того, в Офис ООН в Найробе они также направили требование для получения разъяснений и возможных санкций в ответ на вероятное расистское замечание, сделанное румынским дипломатом.

Африканские дипломаты во главе с послом Южного Судана в Кении, являющимся исполняющим обязанности декана Африканской группы, требовали безоговорочных письменных и публичных извинений от румынского посла, утверждая, что он также должен извиниться перед всем населением Африки.

Как сообщает румынское издание Stirile Pro-tv, посол в Кении не сообщал об инциденте в Министерство иностранных дел. Посла, работавшего в этой африканской стране с 2021 года, было решено отозвать с должности.

"МИД выражает надежду, что этот отдельный эпизод не повлияет на глубинный характер отношений между Румынией и странами африканского континента, особенно в контексте, в котором румынская дипломатия осуществляет развитие отношений с Африкой на основе взаимного уважения", — цитирует издание заявление внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ушла с поста после его скандальной речи о "смешении рас" и "упадке Европы".

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