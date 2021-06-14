Сравнил Донбасс с Аляской Путин объяснил присутствие российских войск у границы с Украиной

По словам президента России Владимира Путина, РФ проводит военные учения на своей территории.

Об этом он заявил в интервью американскому каналу NBC.

В разговоре с журналистом Путин напомнил, что НАТО регулярно проводит свои военные учения у границы с Россией. В частности, по его словам, недавно они прошли на Аляске, недалеко от российской территории.

"Представьте, если бы мы направили наши войска в непосредственную близость от ваших границ. Что бы вы ответили?" — заметил при этом президент РФ.

Напомним, что 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить мероприятия в Южном и Западном военных округах, "поскольку все поставленные цели достигнуты", а значит от 23 апреля российские войска отходят от границ Украины и возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Однако, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Россия несмотря на заявленный отвод своих войск от украинских границ оставила там еще десятки тысяч солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение России отвести большую часть войск от украинской границы, а также поблагодарил международных партнеров за поддержку.

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