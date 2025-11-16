Сразу девять детей: врачи обнаружили редкий случай беременности

Редкий случай беременности / © Pexels

В Египте во время стандартного ультразвукового обследования медики обнаружили, что местная жительница вынашивает девять детей. Врачи пришли к выводу, что столь редкая ситуация стала следствием стимуляции яичников без надлежащего надзора специалистов.

Об этом информирует Al Arabiya.

Во время очередного осмотра беременная обратилась в медучреждение для прохождения планового УЗИ. В ходе процедуры врачи увидели девять отдельных плодовых мешков, что подтверждало беременность сразу несколькими плодами на ранней стадии.

Гинеколог Ваэль Аль-Банны сообщил, что такой случай является исключительным в мировой медицинской практике. По его словам, одновременное формирование девяти эмбрионов, скорее всего, стало следствием использования препаратов для стимуляции овуляции без контроля врача.

Специалист пояснил, что такие медикаменты способствуют созреванию нескольких яйцеклеток в пределах одного цикла. Если женщина получает чрезмерные дозы или принимает их без медицинского сопровождения, это может вызвать значительно большее количество яйцеклеток. После оплодотворения формируется многоплодная беременность с повышенными рисками для матери и детей.

Врач также подчеркнул, что нарушение стандартов в сфере вспомогательных репродуктивных технологий может вызвать подобные случаи. По его словам, некоторые медицинские центры иногда имплантируют чрезмерное количество эмбрионов, что противоречит мировым рекомендациям, позволяющим переносить один максимум два эмбриона.

Специалист добавил, что столь многоплодная беременность крайне опасна. Среди возможных осложнений появление гестационного диабета, развитие анемии, повторные кровотечения и резкое ухудшение самочувствия беременной.

В заключение он отметил, что современная медицина имеет возможность применять процедуру «эмбриональной редукции». Этот метод позволяет уменьшить количество эмбрионов, чтобы снизить риски и создать более безопасные условия для развития остальных плодов.

