Война России с НАТО / © ТСН.ua

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Менее чем через 2 года странам НАТО придется вести одновременные войны против России и Китая, если члены Альянса не смогут сдержать эти два государства, достаточно быстро восстановив свои уменьшенные армии.

Такое мнение высказал бывший командующий британской армии генерал сэр Патрик Сандерс в новом подкасте The Times «Генерал и журналист».

«Мы можем оказаться в ситуации, когда страны Оси — Россия и Китай, потенциально поддерживаемые Ираном и Северной Кореей — будут сотрудничать, чтобы создать войну на два фронта», — заявил он.

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Сценарий глобального конфликта

По словам Сандерса, глобальный конфликт может начаться с широкомасштабного противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе из-за вторжения Китая на Тайвань, которое вытянет остатки американских войск из Европы.

«Оппортунистическая Россия затем будет действовать против части территории НАТО, где, как она знает, может победить, достигнув местного доминирования, например, в Балтии или где-то на крайнем севере, например Шпицберген», — предположил британский генерал.

По мнению Сандерса, российская армия может быстро захватить ограниченные территории и, спрятавшись за ядерным зонтиком, провоцировать НАТО к действиям.

«Это невероятно высокие ставки, но вознаграждение для Путина будет очень и очень высоким», — отметил он.

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Если НАТО не придет на помощь союзной стране и не остановит вторжение, то это, по словам британского генерала, фактически будет означать конец НАТО.

«Поэтому это двойная опасность с глобальными последствиями», — сказал он.

Генерал Сандерс напомнил, что китайский лидер Си Цзиньпин установил 2027 год как дату, до которой его военные смогут вторгнуться на Тайвань. Пит Хегсет, министр обороны США, на этой неделе дал понять, что это может произойти раньше, назвав угрозу, которую Китай представляет для Тайваня, «неизбежной».

Странам НАТО нужно брать пример с Украины

Генерал Сандерс присоединился к призывам срочно значительно ускорить перевооружение. Он сказал, что большая армия — это «страховой полис» от поликризиса с Россией и Китаем.

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«Лучшее в сдерживании то, что если оно работает, вам никогда не придется воевать», — подчеркнул он.

Британский генерал призвал правительство предоставить приоритет оборонным расходам — от дорогих проектов до тех, что приводят к быстрому росту смертоносности. Это включает укрепление промышленной базы Великобритании для начала массового производства такого оборудования, как ракеты и беспилотники.

«Мы можем сделать силы, которые имеем сейчас, гораздо, гораздо смертоноснее, чтобы относительный размер имел гораздо меньшее значение, чем наша способность наносить потери гораздо большим силам в оборонительной битве. Мы можем сделать это сейчас, и Украина показывает нам путь», — подытожил Сандерс.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что российской агрессии можно было избежать, если бы Украина стала членом НАТО еще в 2008 году.

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