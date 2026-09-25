Сразу несколько регионов под ударом: в России заявляют о массированной атаке дронов (видео)

Последствия атаки дронов на РФ

Реклама

В ночь на 25 сентября в ряде регионов России зафиксировали массированную атаку беспилотников.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Реклама

По сообщениям очевидцев, под ударом оказались Ульяновская, Ростовская и Воронежская области, а также Пермский и Краснодарский края.

Реклама

В частности, местные жители заявили об атаке беспилотников на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Взрывы также слышали в районе Сочи. В то же время в Воронеже местные жители сообщали о работе противовоздушной обороны.

В Ульяновске, по данным очевидцев, беспилотники атаковали завод «Искра». Предприятие концерна ПКО «Алмаз-Антей», производитель электронной компонентной базы: полупроводниковых приборов, СВЧ-микромодулей, гибридных микроскладов и LTCC-керамики.

Кроме того, сообщения об атаке поступили из Перми. Там местные жители заявили о возможном ударе по Пермскому нефтеперерабатывающему заводу (ПНОС).

Реклама

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях объектов уточняется.

Ранее сообщалось, что московский НПЗ «Газпром нефти» остановил переработку нефти после атаки украинских дронов.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливным объектам существенно повредили РФ и привели к ощутимому удорожанию дизельного топлива.

Новости партнеров

Новости партнеров