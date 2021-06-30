Сразу после "обстрела" Defender: Амстердам обвинил Москву в преследовании их корабля в Черном море

Сразу после "обстрела" Defender: Амстердам обвинил Москву в преследовании их корабля в Черном море

Российские истребители приблизились к судну на опасное расстояние.

Амстердам обвиняет Москву. Настаивает — ее военные несколько часов преследовали экипаж нидерландского корабля в районе оккупированного Крыма.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что инцидент в Черном море произошел неделю назад, но только сейчас Нидерланды сообщили об этом. Рассказывают, 24 июня их фрегат шел возле Крыма — в водах, которые мир признает украинскими. Вдруг российские истребители приблизились к нему на опасное расстояние. И после нескольких часов такого запугивания на корабле начались перебои в работе электроники.

В Амстердаме называют действия россиян безответственными. В Москве же уверяют — задействовали авиацию, потому что нидерландский корабль якобы приближался к Керченскому проливу. Произошло это через день после инцидента с британским эсминцем Defender, когда россияне заявили, что якобы обстреляли его. Лондон взамен сделал вид, будто его военным не угрожали стрельбой и подчеркнул — его эсминец шел по международно признанному маршруту и в украинских территориальных водах.

Новости мира: Амстердам обвиняет Москву в преследовании экипажа корабля в районе Крыма

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку