Сразу три дозы вакцины: ситуация с коронавирусом в Израиле ухудшается ежедневно

Тем, кто еще не вакцинировался, планируют сделать сразу три прививки с периодичностью в две недели между уколами.

В Израиле продолжает расти количество инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки там официально подтвердили 1411 новых случаев, это на 580 зараженных больше, чем было обнаружено два дня назад. Также это самый высокий показатель за последние 4 месяца.

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Как пишут "Вести Израиля", сейчас в Министерстве здравоохранения страны продолжаются дебаты относительно третьей дозы вакцины. Израильские специалисты в целом поддерживают решение Федерального управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) о необходимости делать прививки третьей дозой вакцины. Этот укол прежде всего планируют делать пожилым людям, но никак не могут решить, когда именно следует начать очередной этап вакцинации.

Кроме этого, в израильском министерстве допускают, что людям, которые до сих пор не вакцинировались, будут вводиться сразу три дозы вакцины с перерывом по две недели между прививкой. Такую иммунизацию думают предложить и молодежи.

Сейчас в Израиле не думают вводить жесткий карантин, но усилить масочный режим все же обещают.

Напомним, в Израиле половина из тех, кто заболел новым и более опасным штаммом коронавируса "Дельта", ранее были вакцинированы препаратом Pfizer. От 25 июня там вновь введено обязательное ношение масок в закрытых помещениях из-за роста заболеваемости COVID-19.

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