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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Сразу троих украинцев депортировали из Польши: что они наделали

Польские пограничники депортировали троих граждан Украины и передали их украинской стороне. Один из мужчин был осужден за пропаганду нацизма.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Польские пограничники депортировали троих граждан Украины и передали их украинской стороне на границе

Польские пограничники депортировали троих граждан Украины и передали их украинской стороне на границе / © inpoland

Польские пограничники депортировали троих граждан Украины и передали их украинской стороне на границе. Всем мужчинам также запретили повторный въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны.

Об этом сообщает портал InPoland.

Одним из депортированных стал 22-летний украинец, задержанный в городе Рыбник. Он был осужден за публичную пропаганду нацистской, коммунистической, фашистской или другой тоталитарной системы, а также за уничтожение имущества.

В польской пограничной службе заявили, что мужчина представлял угрозу общественной безопасности и порядку. Командир пограничного поста в Руди-Шленской принял решение о его принудительном возвращении в Украину, которое вступило в силу немедленно.

Украинца под конвоем доставили на границу и передали украинским пограничникам. Ему запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на восемь лет.

Еще двое граждан Украины были задержаны в Опольском воеводстве после их освобождения из тюрьмы в Нисе.

Один из мужчин отбывал наказание за смертельное дорожно-транспортное происшествие. Другого осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и использование поддельного украинского водительского удостоверения.

Оба украинца также были доставлены к границе и переданы украинской стороне. Им запретили въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет.

Ранее в польском правительстве сообщили, что украинские беженцы в Польше должны обновить данные в реестре PESEL UKR до 31 августа 2026, чтобы не потерять временную защиту. Однако это требование относится к определенной категории граждан.

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Дата публикации
Количество просмотров
2769
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