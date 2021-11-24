Среди бананов в супермаркете мужчина нашел опасного паука: его укус вызывает неконтролируемую эрекцию и смерть

Пользователи Сети ошеломлены ядовитым пауком в отделе фруктов и овощей.
Покупатель одного из супермаркетов в Истборне, Восточный Сассекс, утверждает, что нашел в бананах следы ядовитого паука в мире.
Об этом пишет The Mirror.
Речь идет о бразильском странствующем пауке, который считается наиболее ядовитым на планете. Они обычно встречаются в тропических регионах Южной Америки.
Укус бразильского странствующего паука, как известно, может повлечь за собой высокое кровяное давление, потоотделение и у мужчин неконтролируемую и болезненную эрекцию. Если вовремя не ввести противоядие, то возможен летальный исход.
Клиент Адам Шеперд утверждает, что он нашел "кокон с лапкой паука", прикрепленный к гроздью бананов в филиале супермаркета в Лоттбридже. Мужчина в подтверждение опубликовал фотографию в Сети.
Многие комментаторы были ошеломлены ядовитым пауком в отделе фруктов и овощей, но сам Адам довольно спокойно отреагировал на ситуацию. Он рассказал, что раньше работал там и видел это достаточно много раз.
Напомним, в Борисполе в офис привезли суп, в котором плавала пожеванная жвачка.
Читайте также:
- "Мусор, закатанный в банки": куда исчезли настоящие кильки в томате и почему магазины предлагают подделку
- Опасное заболевание: на Волыни в урожае картофеля обнаружили рак
- В Днепре женщина нашла в мороженом обломок гнилого зуба (фото)