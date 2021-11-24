Среди бананов в супермаркете мужчина нашел опасного паука: его укус вызывает неконтролируемую эрекцию и смерть

Среди бананов в супермаркете мужчина нашел опасного паука: его укус вызывает неконтролируемую эрекцию и смерть

Пользователи Сети ошеломлены ядовитым пауком в отделе фруктов и овощей.

Покупатель одного из супермаркетов в Истборне, Восточный Сассекс, утверждает, что нашел в бананах следы ядовитого паука в мире.

Об этом пишет The Mirror.

Речь идет о бразильском странствующем пауке, который считается наиболее ядовитым на планете. Они обычно встречаются в тропических регионах Южной Америки.

Укус бразильского странствующего паука, как известно, может повлечь за собой высокое кровяное давление, потоотделение и у мужчин неконтролируемую и болезненную эрекцию. Если вовремя не ввести противоядие, то возможен летальный исход.

Клиент Адам Шеперд утверждает, что он нашел "кокон с лапкой паука", прикрепленный к гроздью бананов в филиале супермаркета в Лоттбридже. Мужчина в подтверждение опубликовал фотографию в Сети.

thesun.co.uk

thesun.co.uk

Многие комментаторы были ошеломлены ядовитым пауком в отделе фруктов и овощей, но сам Адам довольно спокойно отреагировал на ситуацию. Он рассказал, что раньше работал там и видел это достаточно много раз.

Напомним, в Борисполе в офис привезли суп, в котором плавала пожеванная жвачка.

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