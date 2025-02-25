Среди кандидатов – африканец и филиппинец: кто может стать следующим Папой Римским

Кто станет следующим Папой Римским: главные кандидаты на пост понтифика после Франциска.

Здоровье 88-летнего Папы Римского Франциска резко ухудшилось. В СМИ даже распространяется информация, что понтифик находится в критическом состоянии и ему осталось около 72 часов. Мы желаем Папе здоровья и долгих лет жизни, но не можем обойти вниманием информацию, кто может быть избран следующим главой Ватикана.

Кто будет возглавлять Католическую церковь до избрания нового Папы

После смерти Папы Римского наступает период Sede vacante – "при вакантном престоле, при вакантном престоле". Период начинается, когда кардинал-камерленг констатирует смерть Папы.

Период Sede Vacante не длится более 20 дней, так как папскими правилами установлено, что конклав должен собраться не позднее 18-го дня со дня смерти Папы. Обычно выборы Папы начинаются между 15 и 20 днем ​​после смерти понтифика.

Как выбирают Папу Римского

После смерти или отставки Папы в Сикстинской капелле Ватикана созывается конклав, где кардиналы принимают участие в голосовании, чтобы определить следующего главу Церкви. Только 138 из 253 кардиналов смогут служить избирателями в следующем конклаве, и ни один кардинал старше 80 лет не может участвовать в голосовании.

Среди кардиналов, которые будут выбирать нового Папу, будет и один украинец – 45-летний уроженец Тернополя, епископ УГКЦ Николай Бычок, который сейчас занимается украинской диаспорой в Австралии. Именно его в числе 21 других кардиналов назначил Папа Франциск в конце прошлого года.

Кардинал Николай Бычок

Термин Конклав происходит от двух латинских слов cum clave "под ключом", поскольку кардиналы во время избрания нового епископа Рима находились в изоляции от внешнего мира, чтобы на них не оказывалось давление. Сейчас кардиналов уже не запирают "на ключ", но участники конклава слагают клятву не общаться с внешним миром. Также им запрещено пользоваться мобильными телефонами и Интернетом.

Как передает "РИСУ", из кардиналов выбирают 9 епископов, которые отвечают за процедуру. Папой может быть избран любой крещенный и холостый католик, то есть не только из числа кардиналов. Однако с 1378 года Папами становились только кардиналы.

После каждого голосования бюллетени скрепляются нитью и сжигаются с добавлением специальных окрашивающих дым материалов. Если дым над Сикстинской капеллой черного цвета – это значит, что Папа не выбран. Если дым белого цвета, то это свидетельствует, что католики имеют нового Папу.

После избрания кардинал-протодиакон (старейший среди кардиналов-дьяконов) выходит на главный балкон Собора святого Петра в Риме и произносит фразу "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam" (Провозглашаю вам великую радость: у нас есть Папа) и добавляет имя и фамилию избранного кардинала и его новое имя.

Издание New York Post опубликовало список возможных преемников Папы Франциска.

Кардинал Пьетро Паролин, 70 лет, Италия

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин служил в Ватикане по понтификату Папы Франциска 11 лет. С ноября прошлого года стал фаворитом среди букмекеров.

Паролин считается политически умеренным. Он провел свою карьеру, участвуя в дипломатическом крыле Святого Престола, проведя часть своей карьеры в Нунциатуре Нигерии и Мексики. В 2014 году Папа Римский Франциск сделал его кардиналом. Паролин считался продолжением наследия Франциска.

Паролин посещал и Украину.

Кардинал Паролин и президент Владимир Зеленский

В частности, летом 2024 года он побывал в Киеве, где обсудил с украинскими чиновниками роль Ватикана в обмене военнопленных и возвращении тел погибших украинских защитников.

Госсекретарь Ватикана в Киеве! Обсудил обмен пленными

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу, 65 лет, Демократическая Республика Конго

Президент Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара Фридолин Амбонго Бесунгу попал в заголовки газет, когда отверг противоречивое заявление Папы Франциска о разрешении католическим священникам благословлять неженатые и гомосексуальные пары.

Бесунгу объявил эту доктрину недействительной на Африканском континенте.

Вероятное папство Фридолина Бесунгу будет рассматриваться как резкий упрек левым принципам Папы Франциска. Нынешний понтифик назначил его кардиналом в 2019 году.

Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу / Фото: Associated Press

В апреле 2024 года Бесунгу попал в поле зрения судебной системы ДР Конго из-за своих проповедей и критических выступлений в СМИ по безопасности и политическому управлению страной.

Его обвиняли в подстрекательских высказываниях, представляющих собой "ложные слухи, подстрекательство населения к восстанию и нападения на человеческие жизни".

Кардинал Вим Эйк, 71 год, Нидерланды

Виллем Якобус Эйк, бывший врач, считается одним из самых консервативных фаворитов.

В 2015 году Эйк помог написать книгу "Одиннадцать кардиналов говорят о браке и семье: очерки с пастырской точки зрения", которая решительно выступала против одобрения Франциском гражданских повторных браков в случае неполучения решения об аннулировании первого брака. Эйк писал, что они являются "формой структурированного и институционализированного прелюбодеяния".

Нидерландский кардинал Виллем Эйк / Фото: Credo

Эйк также критиковал несостоятельность нынешнего Папы противостоять предложению Конференции епископов Германии, позволявшей протестантам принимать Евхаристию в католических церквях. В редакционной статье Эйк назвал решение Папы на этот счет "полностью непонятным".

В 2012 году Эйка назначил кардиналом Папа Бенедикт XVI.

Кардинал Петер Эрде, 72 года, Венгрия

Бывший президент Совета епископских конференций Европы Петер Эрде уже давно является влиятельной фигурой в политике современной католической церкви. Он свободно владеет английским, итальянским, французским, словацким латинским и родным венгерским языком.

Будучи консерватором, Эрде ранее выступал против практики причастия разведенных или повторно женатых католиков из-за доктринального убеждения о неразрывности брака.

Эрде также активно выступал против того, чтобы европейские страны принимали беженцев, заявляя, что это равносильно торговле людьми.

Кардинал Петер Эрде

Кардиналом его назначил еще в 2003 году Папа Иоанн Павел II.

Кардинал Луис Антонио Тагле, 67 лет, Филиппины

Этого кардинала считают слишком "левым", и даже называют "азиатским Папой Франциском". Тагле критикует отношение Церкви к ЛГБТ-людям, а также к разведенным и повторно женатым католикам. В интервью 2015 года он сказал, что строгая позиция Церкви в отношении геев, разведенных и одиноких матерей повредила ее цели евангелизации.

Тагле – только седьмой филиппинец, ставший кардиналом, и в случае избрания станет первым папой из азиатского континента. В 2012 году Папа Римский Бенедикт XVI назначил его кардиналом.

Издание Сredo летом 2024 года выражало сомнение, что Тагле сможет стать новым Папой. "Его катастрофическое управление главной благотворительной организацией церкви "Каритас", которую в течение последних лет обвиняли в некомпетентности персонала и сокрытии злоупотреблений, стало причиной исключения Тагле из "шорт-листов" папабилов", — говорилось в сообщении.

Кардинал Реймонд Берк, 76 лет, США

Реймонд Берк считается ведущим архиконсерватором в церкви – приверженцем латинской мессы и публичным критиком либеральных тенденций Папы Франциска.

Уроженец штата Висконсин и бывший архиепископ Сент-Луиса поставил под вопрос готовность Франциска разрешить разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию. Берк также бросил вызов новой формулировке Церкви по искусственной контрацепции, геям и гражданским бракам, назвав его "нежелательным".

В 2010 году Папа Римский Бенедикт XVI назначил Берка кардиналом.

Кардинал Реймонд Берк из США / Фото: Associated Press

В 2004 году организация Bishop Accountability сообщила, что будучи архиепископом Сент-Луиса, Берк преднамеренно игнорировал несколько обоснованных сообщений о сексуальных домогательствах со стороны некоторых священников. Подозреваемые в сексуальных домогательствах переводились в другие приходы, а не подвергались наказаниям.

Сам Берк отказался учредить фонд для жертв сексуального домогательства, аналогичный организованным в других американских епархиях.

Кардинал Марио Греч, 67 лет, Мальта

Нынешний генеральный секретарь Синода епископов Марио Греч считает потенциальным умеренным преемником Папы Франциска.

Ранее он говорил о необходимости обращаться к тем, кто отошел от Церкви из-за своей сексуальности или семейного положения.

В 2020 году Папа Франциск возвел Гречу в сан кардинала.

Кардинал Марио Греч / Фото: Associated Press

Кардинал Маттео Дзуппи, 69 лет, Италия

Президент Итальянской епископской конференции Маттео Дзуппи родился в Риме и занимал ключевую должность архиепископа Болонья, Италия, что делает его человеком Франциска в Ватикане.

Кардинал Маттео Дзуппи

В 2023 году, любимца Франциска, Дзуппи попросили осуществить громкую миротворческую миссию в Украине – встретиться с президентом Владимиром Зеленским. 6 июня 2023 года Владимир Зеленский встречался с Маттео Дзуппи. Встреча состоялась сразу после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Матео Дзуппи в Украине. / Фото: Vatican News

В том же году его отправили в Соединенные Штаты для встречи с президентом Джо Байденом, являющимся римо-католиком.

В октябре 2024 года Дзуппи посетил Москву. По словам директора прессслужбы Святого Престола, кардинал Маттео Дзуппи совершил второй визит в Москву "в рамках миссии, которую ему поручил Папа Франциск в прошлом году, чтобы встретиться с представителями (российской – Ред.) власти и оценить дополнительные усилия с целью содействия воссоединению украинских детей со своими родными и обмену пленными, имея в виду достижение такого ожидаемого мира".

В 2019 году Папа Римский Франциск назначил его кардиналом.

Администрация Трампа может повлиять на выборы нового Папы

Как передает издание Politico, прежде чем его здоровье ухудшилось, Франциск переживал политически чувствительный момент. Ранее в этом месяце он выразил критику вице-президенту Соединенных Штатов Джею Ди Венсу по поводу характеристики Ordo Amoris, теологической концепции, связанной с любовью, которую Вэнс использовал для оправдания миграционной политики президента Дональда Трампа.

Критика Папы вызвала ярость в Белом доме, повысив перспективу очень политизированной борьбы за престолонаследие, если Франциск умрет.

"Они (администрация Трампа – Ред.) уже повлияли на европейскую политику, у них не будет проблем повлиять на конклав. Они могут искать кого-то менее конфронтационного", – сказал аналитик политики Ватика.

Будут ли в Белом доме "ставить" на американца кардинала Реймонда Берка, будут ли кого-то другого поддерживать, пока неизвестно.

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