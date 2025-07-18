Дональд Трамп / © Associated Press

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Среди писем, подаренных Джеффри Эпштейну (обвиняемого в педофилии и организации проституции) на его 50-летие, было и письмо с именем президента США Дональда Трампа и контуром обнаженной женщины.

Об этом пишет CNN.

Письмо дополнялось очертаниями обнаженной женщины и содержало строку: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

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В ответ на публикацию Трамп написал в Truth Social, что он поручил генеральному прокурору Пэм Бонди «предоставить все соответствующие показания Большого жюри, при условии одобрения судом». Она быстро ответила в сети X, что готова сделать это в пятницу, хотя процесс получения подписей судей на такой шаг, очевидно, займет гораздо больше времени.

Напомним, миллиардер Илон Маск во время перепалок с президентом США Дональдом Трампом вечером, 5 июня, написал, что Трамп фигурирует в документах дела Джеффри Эпштейна, когда-то признанного виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними. И именно из-за имени Трампа, как говорит Маск, файлы дела не были полностью обнародованы.

Эпштейн - финансист, основатель компании J Epstein and Co. До этого преподавал физику и математику в частной школе и некоторое время был партнером инвестиционного банка Bear Stearns из Уолл-стрит. Когда он разбогател со своим делом, купил поместья во Флориде, Нью-Мексико и Нью-Йорке и начал общаться со знаменитостями.

В 2005 году 52-летнему Эпштейну предъявили обвинение в том, что он нанял нескольких девушек-подростков в дом во Флориде, чтобы те делали массаж, а он совершал к ним сексуальные действия. О случаях сексуального насилия Эпштейна заявили потом еще десятки других несовершеннолетних девушек.

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10 августа 2019 66-летнего Эпштейна обнаружили повешенным в камере.