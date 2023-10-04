Среди погибших и раненых в аварии автобуса вблизи Венеции есть украинцы

В результате аварии в Местре погиб 21 человек, двое из них дети, 15 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, среди погибших в ДТП в Италии – пятеро украинцев. Также двое граждан Украины получили ранения.

Об этом пишет ANSA и La Repubblica.

В посольстве Киева в Риме подтвердили наличие украинских пострадавших в трагедии в Местре.

"Так, согласно имеющейся у нас информации, были найдены документы граждан Украины", — сообщили итальянскому СМИ источники в посольстве, добавив, что пока не располагают дополнительной информацией.

Среди уже идентифицированных жертв в крушении автобуса в Местре пять граждан Украины, немец и водитель транспортного средства — итальянец. Префект Венеции Микеле Ди Бари сообщил, что выжили в крушении 18 пассажиров, получивших ранения и находящихся в разных больницах в Венето.

Динамика аварии пока неясна: это могла быть болезнь водителя, погибшего в ДТП, или неправильный маневр на месте ремонта путепровода. Причины выясняются следователями. Дорожная полиция производит следственные действия: устанавливается траектория падения и состояние дорожного покрытия. Следов торможения на асфальте не видно.

Погибший водитель был родом из Тревизо. Его звали Альберто Риццотто, ему было 40 лет.

Автобус ехал по эстакаде соединительной дороги, ведущей от Местре до Маргеры и автомагистрали А4, когда по еще не установленным причинам он разбился, упав с моста примерно на 15 метров вниз. Позже он загорелся, поэтому некоторые из первых найденных жертв, очевидно, сгорели заживо.

Рабочие фабрики, работавшие неподалеку от места аварии, спасли с места происшествия маленькую девочку и собачку, которую затем передали медикам. Раненых распределили по разным итальянским больницам. Чтобы поддержать местных врачей, приехали представители педиатрии, кардиохирургии, неврологии и общей хирургии. Приезды родственников в приемную больницу пока очень ограничены. В то же время есть доступные услуги перевода на украинский.

Автобус поднимут с места аварии после того, как остынут его батареи. Спасатели рассказали, что и жертв под ним нет. Тела погибших перенесли в места трагедии после отпевания священником.

Среди пострадавших есть несовершеннолетние: одного ребенка в больницу доставили воздушным транспортом, а 4-летняя девочка с серьезными ожогами и под угрозой для жизни доставлена ​​в Падую в реанимацию. Среди тяжело пострадавших 50-летняя женщина с сильными ожогами и травмами разных частей тела. И девочка, и 50-летняя – граждане Украины.

Кроме граждан Украины и Германии, на борту автобуса также находились граждане Франции и Хорватии.

Ранее сообщалось, что украинцы попали в смертельное ДТП в автобусе в Черногории.

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