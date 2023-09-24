Среди погибших – "вагнеровцы": новые детали авиакатастрофы Ил-76 в Мали

Накануне в Мали потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. В результате авиатрощи погибли 140 человек, среди которых были не только малийские "военные", но и наемники ЧВК "Вагнер".

Об этом в своем телеграм-канале написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Казалось бы, до Мали тысячи километров, а от такой новости как-то на душе потеплело, в этот прохладный вечер. Судан... Мали...", – подытожил Коваленко.

Напомним, утром 24 сентября в Малийском аэропорту Цао во время посадки упал военно-транспортный самолет Ил-7 6. Отмечалось, что он может быть связан с российской террористической группировкой "Вагнер". Журналисты указывают на то, что причиной подачи самолета могла быть неисправность бака.

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