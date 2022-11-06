Среди российских мобилизованных в Беларуси вспыхнула эпидемия заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий

В основном это заболевание дыхательных путей и инфекции желудочно-кишечного тракта.

Среди российских мобилизованных в Беларуси наблюдают вспышку заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На территорию Беларуси продолжают поступать подразделения ВС РФ, которые преимущественно состоят из так называемых частично мобилизованных граждан. Их главная задача — подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск. Между тем, самые "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках" без надлежащих санитарных условий", – сообщили в управлении.

Среди российских военнослужащих в Беларуси зафиксировали масштабную вспышку различных заболеваний.

В большинстве своем солдаты жалуются на заболевания дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта.

Местные медики не способны справиться с массшатабом эпидемии. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из России.

В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования с рб (обуз-лесновской). Вспышка заболеваний на нем также связывается с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения.

Также в Беларуси растет напряженность между военными двух государств. Бессчетные конфликтные ситуации соединены с прецедентами пренебрежительного дела русских военных к белорусам. Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами СРБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян относительно белорусов.

В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Число прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Белоруссии.

Напомним, сейчас непосредственной опасности наземных действий из Беларуси нет. Белорусская армия не готова к вторжению на территорию Украины.

10 октября стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства.

В ноябре в Государственной думе Российской Федерации заявили, что Украина планирует "вторгнуться" в Беларусь.

Читайте также: