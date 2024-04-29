Среди российских оккупантов растет уровень дезертирства: в ГУР рассказали подробности

Более 18 тысяч русских военных самовольно оставили службу в южно-военном округе.

Среди российских оккупантов растет уровень дезертирства. В вооруженных формированиях южного военного округа сбежали из службы более 18 тысяч военных РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской разведки.

Как отмечается, более 18 тысяч российских военных самовольно покинули службу в южно-военном округе.

“Львиная доля — около 12 тысяч беглецов — приходится на 8-ю общевойсковую армию из России, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тысяч из них призваны москвой из-за мобилизации. Остальные 2 тысячи — контрактники. В 58 общевойсковой армии, также входящей в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек”, — подчеркнули в украинской разведке.

Напомним, что в российском Кузбассе (Сибирь) трое подростков разгромили надгробные портреты погибших в Украине оккупантов.

Читайте также: