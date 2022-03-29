Среди стран НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с Путиным — Bloomberg

Среди стран НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с Путиным — Bloomberg

Часть стран выступает за продолжение переговоров с Москвой, среди которых Франция и Германия.

Среди стран-членов НАТО нет единого мнения по поводу переговоров с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Так, некоторые участники Альянса не видят смысла в этих переговорах, а другие наоборот настаивают на их продолжении.

Об этом пишет Bloomberg.

Как говорится, Франция и Германия выступают за продолжение диалога с Россией. Страны уверены, что переговоры с Путиным помогут добиться прекращения огня.

Однако часть союзников НАТО уверена, что разговоры с Путиным не продуктивны. В их числе Великобритания, Польша и страны Восточной и Центральной Европы, за исключением Венгрии.

Кроме того, в издании говорят, что в одном из документов, которые достались журналистам, говорится, что диалог Парижа и Берлина с Москвой может "сыграть на руку Путину".

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