Россия не намерена возвращаться к предыдущей "зерновой инициативе".

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на предстоящих переговорах в Москве планируют обсудить параметры льготных поставок зерна в Турцию при финансовом обеспечении Катара. Речь идет об 1 млн. тонн.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Интерфакс" со ссылкой на МИД России.

Что известно

Как отмечается в сообщении, главы МИД обсудят претворение в жизнь инициативы президента РФ Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Их будут перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны.

Москва рассматривает этот проект, добавляют в ведомстве, как оптимальную рабочую альтернативу "черноморскому соглашению".

В рамках переговоров речь пойдет также о:

"украинский кризис и возможные пути его политико-дипломатического урегулирования";

"гуманитарные темы, в том числе обмен военнопленными";

"губительности наращивания военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом";

"вопрос обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции".

Напомним, Россия, Турция и Катар готовят новый трехсторонний договор вместо "зернового соглашения". Участие в нем Украины не предусмотрено.

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