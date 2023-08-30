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Среди участников – Турция и Катар: в России заявили об "альтернативном зерновом соглашении"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Среди участников – Турция и Катар: в России заявили об "альтернативном зерновом соглашении"

Зерно / Фото: Associated Press

Россия не намерена возвращаться к предыдущей "зерновой инициативе".

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на предстоящих переговорах в Москве планируют обсудить параметры льготных поставок зерна в Турцию при финансовом обеспечении Катара. Речь идет об 1 млн. тонн.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Интерфакс" со ссылкой на МИД России.

Что известно

Как отмечается в сообщении, главы МИД обсудят претворение в жизнь инициативы президента РФ Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Их будут перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны.

Москва рассматривает этот проект, добавляют в ведомстве, как оптимальную рабочую альтернативу "черноморскому соглашению".

В рамках переговоров речь пойдет также о:

  • "украинский кризис и возможные пути его политико-дипломатического урегулирования";
  • "гуманитарные темы, в том числе обмен военнопленными";
  • "губительности наращивания военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом";
  • "вопрос обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции".

Напомним, Россия, Турция и Катар готовят новый трехсторонний договор вместо "зернового соглашения". Участие в нем Украины не предусмотрено.

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Дата публикации
Просмотры
688
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