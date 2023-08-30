Среди участников – Турция и Катар: в России заявили об "альтернативном зерновом соглашении"

Россия не намерена возвращаться к предыдущей "зерновой инициативе".
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на предстоящих переговорах в Москве планируют обсудить параметры льготных поставок зерна в Турцию при финансовом обеспечении Катара. Речь идет об 1 млн. тонн.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Интерфакс" со ссылкой на МИД России.
Что известно
Как отмечается в сообщении, главы МИД обсудят претворение в жизнь инициативы президента РФ Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Их будут перерабатывать на турецких предприятиях и отправлять в наиболее нуждающиеся страны.
Москва рассматривает этот проект, добавляют в ведомстве, как оптимальную рабочую альтернативу "черноморскому соглашению".
В рамках переговоров речь пойдет также о:
- "украинский кризис и возможные пути его политико-дипломатического урегулирования";
- "гуманитарные темы, в том числе обмен военнопленными";
- "губительности наращивания военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом";
- "вопрос обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции".
Напомним, Россия, Турция и Катар готовят новый трехсторонний договор вместо "зернового соглашения". Участие в нем Украины не предусмотрено.
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