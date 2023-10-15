Среди украинских беженцев в Германии увеличилась доля мужчин: результаты опроса

По словам аналитиков, украинские женщины с детьми, сбежавшими в Германию в начале войны, по возможности возвращаются в свои семьи.

Среди беженцев из Украины в Германии втрое увеличилась доля мужчин по сравнению с периодом начала полномасштабной войны.

Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований в Мюнхене.

По словам аналитиков, сейчас в Германии среди беженцев из Украины мужчин больше, чем в начале войны. К такому выводу пришел Институт в четвертом опросе 1517 украинцев в Германии.

Сейчас 21% опрошенных – мужчины, в то время как в мае/июне 2022 года их было всего 7%. Доля одиноких украинцев растет с 16 до 24%. Украинские женщины с детьми, бежавшие в Германию в начале войны, по возможности возвращаются в свои семьи.

Также в Украину возвращаются беженцы, которые не могут поддерживать привычный уровень жизни и благосостояния в Германии, такой как у них был на Родине.

Исследовательница ifo Татьяна Панченко указывает на увеличение количества прибытия в Германию украинцев из регионов, сильно пострадавших от войны, чем в начале.

По ее словам, половина украинских беженцев довольна своей жизнью в Германии.

Напомним, что в Германии с начала полномасштабного вторжения России нашли убежище более 1 миллиона украинцев.

Ранее сообщалось, что в Германии в лагере для беженцев погиб 9-летний мальчик из Украины.

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