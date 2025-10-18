Среди украинских беженцев в Германии обнаружили сотни граждан соседней страны

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

В Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев в Германии поступают сотни сообщений о беглецах от войны из Украины, которые для общения нуждаются в переводчике с венгерского языка. Как выявила проверка, некоторые беженцы из Украины были владельцами паспортов Венгрии, то есть формально они являются гражданами страны ЕС и не имеют права на временную защиту в Германии и на соответствующую денежную помощь.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

С мая 2023 года по октябрь 2025 года миграционным службам стало известно о 9640 подозрительных случаях, 1136 из которых датируются текущим годом. Только за последние четыре недели был зарегистрирован еще 141 случай.

Как выяснила проверка, 568 человек, которые зарегистрировались в Германии как беженцы из Украины, оказались владельцами двух паспортов — украинского и венгерского.

Издание Welt напомнило, что с целью махинаций на венгерских выборах правительство Виктора Орбана начало активно раздавать паспорта этой страны этническим венграм и ромам в украинском Закарпатье.

Теперь те, кто соблазнился на венгерский паспорт, столкнулись с проблемой: в самой Венгрии им не рады (особенно представителям ромской национальности), а в Германии они теперь не могут претендовать на помощь, как остальные украинцы.

При этом те же закарпатские ромы, которые приехали исключительно с украинскими паспортами, не имеют проблем с получением убежища в Германии и получают денежную помощь.

Напомним, в Германии в десять раз выросло количество украинцев, которые ищут убежища, после отмены запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 года.