Среди задержанных в России украинских "шпионов" отец с сыном.

В российской спецслужбе утверждают, что обнаружили у них огнестрельное оружие.

Российская ФСБ обвинила двух украинцев, отца и сына, в том, что они приехали на территорию РФ разведывать военные секреты, а еще одного 23-летнего парня - в подготовке терактов.

В сообщении на официальном сайте ФСБ названы имена и фамилии задержанных.

По информации россиян, 47-летний Зиновий Коваль и его 22-летний сын Игорь "прибыли на территорию России с целью сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры".

В российской спецслужбе утверждают, что в их автомобиле было короткоствольное и автоматическое оружие, а также "средства индивидуальной защиты". Оба, будто бы, признались, что были завербованы для шпионской деятельности полковником управления СБУ в Тернопольской области.

Еще одного задержанного, 23-летнего жителя Киевской области Александра Целика, россияне обвинили в подготовке терактов. По информации ФСБ, он будто бы планировал устроить два взрыва самодельных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Российская спецслужба утверждает, что он тоже был завербован, но уже военной разведкой Украины.

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Официальной реакции СБУ и ГУР Минобороны по поводу этого сообщения российской спецслужбы до сих пор не последовало. Ранее в комментарии РБК-Украина спикер СБУ Дехтяренко назвал информацию еще одним фейком, который следует рассматривать в контексте "гибридной войны". По его словам, одна из главных задач СБУ – борьба с иностранным шпионажем и подрывной деятельностью на территории Украины, а не на территории других стран.

Напомним, ранее украинец Александр Марченко, которого по сфабрикованному обвинению приговорили в России к 10 годам лишения свободы, через своего адвоката передал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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