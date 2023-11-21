Среди заложников ХАМАСа есть беременные, больные раком и диабетом: семьи боятся за здоровье людей

Многие из более 200 человек, которых захватил ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, имели серьезные заболевания. Некоторые были тяжело ранены во время нападения. Им нужна срочная медицинская помощь.

Родственники рассказали о серьезных болезнях заложников, пишет The New York Times.

Когда вооруженные террористы ХАМАСа ворвались в дом Карины Энгельберт 7 октября, она все еще приходила в себя после двойной мастэктомии (операция по удалению молочной железы — ред.) и операции по реконструкции груди, которые прошли ужасно. Она была слабой и легко утомлялась, а накопление рубцовой ткани на ее груди приводило к сжатию и ограничивало ее подвижность.

Боевики похитили 51-летнюю госпожу Энгельберт и всю ее семью, включая 54-летнего мужа Ронена Энгеля, их дочерей – 18-летнюю Мику и 11-летнюю Ювал, и доставили их в Сектор Газа.

"Мы не знаем, получает ли она какое-то медицинское лечение, или кто-то заботится о ней, получает ли она какое-то обезболивающее или любое лекарство, которое ей нужно, чтобы предотвратить возвращение рака", — сказал брат госпожи Энгельберт Диего.

Карина Энгельберт является одним из примерно 240 заложников, похищенных из Израиля, многие из которых нуждаются в срочной медицинской помощи.

Возраст заложников колеблется от грудных детей до 80-летних.

Среди них есть работница из Таиланда, которая была на 9 месяце беременности и, возможно, уже родила в плену. Есть много людей, которым за 80 лет, которые принимали лекарства от хронических заболеваний, таких как высокое кровяное давление. И молодые люди, имеющие как психиатрические заболевания, так и заболевания, которые могут быть смертельными, если их не лечить.

Кроме того, были и те, кто получил потенциально опасные для жизни ранения во время нападения боевиков.

Несколько дней назад ХАМАС заявил, что 86-летний житель кибуца Арье Залманович скончался от сердечного приступа якобы во время израильских бомбардировок Газы.

По словам Хагая Левина, израильского врача, работавшего с семьями заложников, большинство пожилых пленных зависят от лекарства для лечения кровяного давления, диабета и сердечных заболеваний.

Среди примерно 40 детей, которых удерживают, большинство из которых девочки, есть 4-летний мальчик с задержкой роста, принимающий пищевые добавки из-за недостаточного веса, а также 10-месячный брат мальчика.

"Они все нуждаются в медицинской помощи. Они содержатся под землей, без достаточного количества пищи и воды, с травмами. Даже незначительная травма может вызвать инфекцию, которая может оказаться опасной для жизни", — сказал доктор Левин.

Семьи заложников требуют разрешения Международному комитету Красного Креста (МККК) посещать их родственников и заботиться о раненых и больных, как это гарантировано Женевской конвенции. Однако пока этого не произошло.

Представители Красного Креста говорят, что организация выступает в защиту заложников в Газе, разговаривая непосредственно с ХАМАСом и другими сторонами, которые могут влиять на ХАМАС. Однако Красный Крест до сих пор не смог посетить заложников, чтобы проверить состояние их здоровья или доставить лекарства.

В субботу, 18 ноября, семьи заложников и тысячи их сторонников завершили пятидневный марш в Иерусалим, где они планируют давить на правительство Израиля, чтобы добиться освобождения пленных.

Многие из них взбешены на правительство Израиля – и на премьер-министра Беньямина Нетаньяху – как из-за неудач, которые привели к вторжению ХАМАСа, так и из-за отсутствия поддержки и регулярного общения с родственниками относительно статуса переговоров по заложникам.

"Мы очень обеспокоены тем, что дети были разделены со своими родителями, что они напуганы, что у них нет нужной пищи. Их держат под землей, они голодны, не знают, что происходит, слышат бомбардировки, бои и крики на языке, который они не знают. Мы не знаем, в каком они состоянии или в каком они будут, когда вернутся после этой эмоциональной травмы", — говорят родственники заложников.

Напомним, Израиль предоставил доказательства хранения оружия ХАМАСом в детской больнице в Газе, там также были заложники (фото).

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