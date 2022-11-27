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Среди жертв есть 21-дневный младенец: оползень на итальянском острове унес жизни семи человек

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Среди жертв есть 21-дневный младенец: оползень на итальянском острове унес жизни семи человек

Фото: Associated Press

Спасательная операция продолжается по сей день.

В результате масштабного оползня на итальянском острове Иския, который произошел на рассвете 26 ноября, погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает издание ANSA.

Спасатели пока не разглашают имена погибших. Ведь личности некоторых из них еще не установлены. Известно, что среди жертв есть 21-дневный младенец, тело которого с большим трудом вытащили из дома. Также погибла девочка 5-6 лет.

Пропавшими без вести числятся восемь человек. Впрочем, до сих пор идет спасательная операция.

Число перемещенных лиц также растет. На вечер 28 ноября эвакуированных уже около 230. Людей расселили в гостиницах или у родственников.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Спасатели рассказали, что удалось спасти семью из трех человек. Семья была заблокирована в своем доме. Среди них 90-летняя женщина, которая не может ходить.

Напомним, 26 ноября на итальянском острове Иские произошел масштабный оползень из-за сильных осадков. В течение шести часов выпало 126 миллиметров осадков – самое большое количество за последние 20 лет. Разрушены около десяти зданий, а припаркованные автомобили оказались в море.

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Дата публикации
Просмотры
7656
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