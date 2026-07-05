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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Средиземное море захватывают опасные "мигранты": власти Греции объявили вознаграждение

Этот инвазивный вид попал в Средиземное море из Индийского океана через Суэцкий канал и стремительно увеличивает свою популяцию.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Средиземное море у берегов Греции

Средиземное море у берегов Греции / © Associated Press

Из-за стремительного потепления Средиземного моря у берегов Греции массово распространяется опасная серебристощекая рыба-фугу, которая наносит все больший ущерб рыболовной отрасли страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Этот инвазивный вид, попавший в Средиземное море из Индийского океана через Суэцкий канал, в последние годы стремительно увеличил свою численность.

Эта прожорливая рыба активно уничтожает местные виды, повреждает рыболовные снасти и существенно сокращает уловы, от которых зависят тысячи рыбаков в прибрежных общинах.

Правительство выплатит рыбакам вознаграждение за улов

Чтобы сдержать распространение инвазивного вида, правительство Греции запускает пилотную программу вознаграждений.

За каждый килограмм выловленной серебристой рыбы-фугу профессиональные рыбаки будут получать 5,33 евро, а общий бюджет первого этапа программы составляет 1,5 миллиона евро.

Пилотный проект в первую очередь охватит Крит и Южное Эгейское море — регионы, где распространение опасной рыбы достигло наибольших масштабов.

Потепление меняет экосистему Средиземного моря

По данным Bloomberg, именно повышение температуры морской воды создало благоприятные условия для быстрого размножения Lagocephalus sceleratus. У этого вида нет достаточного количества естественных врагов, и он активно вытесняет местную морскую фауну, усугубляя негативное воздействие изменения климата на экосистемы Средиземноморья.

Серебристощекая рыба-фугу также представляет потенциальную опасность из-за чрезвычайно токсичного нейротоксина, содержащегося в ее организме, поэтому ее употребление в пищу в странах Европейского Союза запрещено.

Полностью остановить распространение будет сложно

Несмотря на запуск программы вознаграждений, рыбаки и эксперты сомневаются, что этого будет достаточно для существенного сокращения популяции инвазивного вида.

По их оценкам, эта рыба уже стала неотъемлемой частью экосистемы Средиземного моря, а дальнейшее потепление только будет способствовать ее распространению.

Напомним, что наша планета находится на пороге масштабных экологических изменений. Дальнейшее повышение средней температуры приведет к значительному учащению так называемых гидроклиматических «скачков».

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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