Средиземноморские муравьи захватывают одну из стран Европы: правительство готовит экстренные меры

Муравьи / © Unsplash

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Гигантские колонии агрессивных муравьев Tapinoma magnum, завезенных из Средиземноморья, быстро распространяются по территории Германии. Больше всего пострадала земля Баден-Вюртемберг, где эти насекомые уже вызвали перебои с электроэнергией и связью, повреждение тротуаров и кабелей связи.

Об этом сообщило издание Bild.

В городе Кель закрыто несколько детских площадок — именно здесь зафиксирована наибольшая активность муравьев. Они строят гнезда под асфальтом, образуя песчаные кучи вдоль дорожек. Их суперколонии насчитывают миллионы особей и занимают площади до нескольких гектаров.

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Несмотря на попытки уничтожить насекомых горячим паром, муравьи продолжают активно размножаться. Их уже заметили и в других землях: Гессене, Рейнланд-Пфальце и Гамбурге. Правительство планирует внести Tapinoma magnum в национальный перечень инвазивных видов, что запретит их распространение.

«Цель — не допустить дальнейшего распространения муравьев и выявлять зараженные партии растений еще до их посадки», — отметили в министерстве Германии.

Напомним, из опрокинутого грузовика вылетели более 250 миллионов пчел.