Средневековье в законе: Путин одобрил браки с несовершеннолетними и похвалил Кадырова

Российский диктатор Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Путин назвал хорошей традицией народов Кавказа жениться в раннем возрасте.

Об этом Путин сказал во время прямой линии сегодня, 19 декабря.

«На Кавказе, народы Кавказа, очень хороша такая традиция: они женят и выдают замуж своих детей в раннем возрасте. Это реально правильно», — сказал диктатор.

Реклама

Путин уточнил, что его марионетка Рамзан Кадыров, у которого много детей, лично придерживается этой традиции. Отметим, что Кадыров поженил своих сыновей, когда им еще не было 18 лет. В 2024 году он тайно женил двух сыновей — 17-летний Эли и 16-летний Адам сыграли свадьбу с внучкой депутата Госдумы Адама Делимханова и дочерью сенатора Сулеймана Геремеева соответственно. Одной из избранниц может быть не больше 14 лет.

Эксперты предполагают, что таким образом «дон-дон» хотел заключить «династические браки», чтобы обезопасить семью в случае своей смерти.

Как известно, на Кавказе, особенно в Чечне, несовершеннолетних девочек очень часто выдают замуж против их воли. Похоже, диктатору Путину нравятся такие средневековые обычаи.

Так, например, 10 лет назад Кадыров разрешил главе чеченской полиции сделать второй женой 17-летнюю школьницу. На церемонии регистрации брака невеста стояла с опущенной головой на расстоянии от своего 42-летнего жениха и плакала.

Реклама

По информации СМИ, у самого Кадырова — гарем несовершеннолетних наложниц: одна из них родила ему ребенка в 15 лет.

Кроме того, СМИ писали, что сам Путин тоже имел как минимум один роман с 17-летней.