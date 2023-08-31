Средств не пожалеет: В ГУР предупредили, что Россия ищет новые инструменты распространения пропаганды

Россия сражается с Украиной не только на фронте, но и в сети и медиа.

Так, враг готовится к новому этапу информационной войны. Он будет искать новых спикеров, готовых озвучивать кремлевские нарративы, новые медиа для размещения своей пропаганды. Это комплексная работа, и российские спецслужбы уделяют этому достаточно серьезное внимание.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Россия не будет жалеть средств на пропаганду

Украинская разведка содержит информацию о том, что 25 августа в Кремле провели встречу, посвященную информационной войне против Украины. В частности, в ней принял участие первый заместитель руководителя администрации российского диктатора Владимира Путина Сергея Кириенко, пропагандисты, "ИПСОшники" и другие. Действия врага направлены как на расшатывание украинского общества, так и на разрушение проукраинской антипутинской коалиции, а следовательно – ослабление поддержки партнеров

Как акцентирует Юсов, агрессор тратит немалые ресурсы для того, чтобы усиливать эти нарративы:

"нет успеха в контрнаступлении, а значит, поддерживать Украину не нужно";

"коррумпированное государство, а значит, помогать не нужно".

Украина должна продолжать противодействовать этим нарративам, а общество – критически относиться к информации и ее источникам. Более того, следует активно работать на международной арене, в частности нашей дипломатии.

Россияне постоянно ищут новые инструменты, потому что предыдущие либо перестают быть эффективными, либо разоблачаются. Кроме того, часть агентов влияния упускает возможность донесения информации. Денег на поиск новых путей агрессор не жалеет.

"Какие бы суммы не выделялись на информационную войну, а это десятки миллионов долларов, это всегда дешевле, чем затраты непосредственно на поле боя. Конечно, в этом контексте информационно-психологические операции, несмотря на свою высокую стоимость, так или иначе выгоднее, чем инвестировать в поле боя. Условно говоря, 100 компьютеров все равно будут стоить дешевле одного танка", – сказал Юсов.

Напомним, украинские дети во временно оккупированном Мариуполе активно пытаются отравить низкопробной российской пропагандой перед новым учебным годом. Им рассказывают о "героях СВО", которые на самом деле являются убийцами украинцев, и заставляют учить гимн РФ.

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