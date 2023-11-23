Срезал с трупа мясо и съел: Путин выпустил из тюрьмы на войну в Украине еще одного каннибала

С тела одной жертвы людоед срезал мясо, которое положил в холодильник, а позже съел.

В РФ житель Сахалинской области, каннибал Денис Горин, обвиняемый в убийстве минимум четырех человек, вышел из колонии и отправился на войну в Украину.

Об этом сообщил российский Телеграм-канал "Сахалин против войны".

В 2003 году Горин был осуждён за убийство и глумление над телом убитого и приговорён к 10 годам строгого режима. За примерное поведение был освобождён условно-досрочно и вышел на свободу в 2010 году.

Но долго на свободе преступник не успел пожить. Уже в 2011 году он вместе с братом жестоко избили человека, а затем перерезали горло ножом. Эти же двое в 2012 году зарезали ещё одного человека.

Также в 2012 году было раскрыто самое громкое преступление Горина. Как оказалось, ещё в ноябре 2010 года он сначала убил человека, а потом срезал с трупа мясо, которое положил в холодильник, а позже съел. Тело убитого Горин сбросил в реку, поэтому убитый мужчина долгое время считался пропавшим без вести.

Суд приговорил Дениса Горина к 22 годам колонии особого режима.

Месяц назад местные жители на странице Горина в соцсети увидели новое фото – в военной форме с Z-нашивкой.

Как пишет "Сибирь.Реалии", сейчас Горин находится в госпитале Южно-Сахалинска с ранением средней тяжести.

"Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале, средней тяжести ранение. Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят", – заявил сосед убийцы.

По информации российского Телеграм-канала "Агентство. Новости", Путин помиловал за участие в войне против Украины как минимум 17 человек, совершивших громкие убийства. Некоторые после возвращения на свободу снова совершили преступление.

Ранее сообщалось, что Путин помиловал осужденного людоеда-сатанистаиз Ярославля, убившего и расчленившего 4 подростков. Сатанист должен был сидеть до 2030 года, но провоевал полгода в "Шторм Z" и вышел на свободу.

Напомним, в РФ "зэк-вагнеровец", осужденный за убийство своей сожительницы, вернулся с войны против Украины в Ростов и снова жестоко убил женщину.

Также сообшалось, что оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

Ранее стало известно, что в РФ зека, расчленившего свою сожительницу, помиловали за то, что он три месяца провоевал против Украины.

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